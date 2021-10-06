Поцелуй юмористов в шоу на ТНТ "возбудил" депутатов Госдумы

3 октября, в одном из выпусков юмористического шоу «Игра» на ТНТ, во время показа очередной сцены, комик Денис Дорохов из команды «Камызяки» в женском платье и парике (он играл невесту на свадьбе) целуется с партнером по команде Александром Панекиным — «женихом».
Такой момент не смогли пропустить депутаты Госдумы.
-Это мерзко. Конечно, надо исследовать и принять необходимые меры в отношении тех лиц, которые выпускали данный сюжет, потому что он пропагандирует нетрадиционные ценности. Я обращусь в прокуратуру, чтобы она дала оценку, потому что мы должны требовать, чтобы законодательство соблюдалось, - высказал свое мнение депутат Госдумы от «Единой России» Михаил Романов.
По его мнению, показ подобных выходок идет в разрез с законодательством РФ и моральными принципами граждан. Также власти уверены, что это может создать у подрастающей молодежи неправильное восприятие мира и нарушить формирование ориентации.
Общественность защищает сценку, приводя в пример фильмы: «В джазе только девушки», «Здравствуйте, я ваша тетя!», а также исторические фотографии, на которых генеральные секретари ЦК КПСС целуются с лидерами братских партий.