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06.10
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Поцелуй юмористов в шоу на ТНТ "возбудил" депутатов Госдумы

3:59:0710/6/2021Фото: Инстаграм dorokhovdenisofficial
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Народные избранники собрались обратиться в прокуратуру.

Денис Дорохов, в роли невесты, поцеловал коллегу на сцене

3 октября, в одном из выпусков юмористического шоу «Игра» на ТНТ, во время показа очередной сцены, комик Денис Дорохов из команды «Камызяки» в женском платье и парике (он играл невесту на свадьбе) целуется с партнером по команде Александром Панекиным — «женихом».

Такой момент не смогли пропустить депутаты Госдумы.

-Это мерзко. Конечно, надо исследовать и принять необходимые меры в отношении тех лиц, которые выпускали данный сюжет, потому что он пропагандирует нетрадиционные ценности. Я обращусь в прокуратуру, чтобы она дала оценку, потому что мы должны требовать, чтобы законодательство соблюдалось, - высказал свое мнение депутат Госдумы от «Единой России» Михаил Романов.

По его мнению, показ подобных выходок идет в разрез с законодательством РФ и моральными принципами граждан. Также власти уверены, что это может создать у подрастающей молодежи неправильное восприятие мира и нарушить формирование ориентации.

Общественность защищает сценку, приводя в пример фильмы: «В джазе только девушки», «Здравствуйте, я ваша тетя!», а также исторические фотографии, на которых генеральные секретари ЦК КПСС целуются с лидерами братских партий.

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