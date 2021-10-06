Новосибирская область готова к проведению Всероссийской переписи населения

Очередное заседание комиссии по проведению Всероссийской переписи населения на территории Новосибирской области состоялось в Правительстве региона 5 октября под председательством первого заместителя Губернатора Новосибирской области Юрия Петухова.
«Перепись населения – это работа общегосударственного масштаба. Она принципиально важна для получения сведений о численности населения, составе семей, условиях их жизни, оценки динамики изменения этих показателей. Предложенные в этом году формы прохождения переписи с использованием цифровых технологий позволяют провести ее с учетом эпидемиологической ситуации, обеспечив удобство и безопасность. В нашем регионе подготовка к Всероссийской переписи вышла уже на финишную прямую», – отметил Юрий Петухов.
Как сообщила замруководителя Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Новосибирской области Ирина Новиченко, в регионе будет работать 5800 переписчиков, значительная часть которых – студенты вузов и колледжей Новосибирской области. Переписчики пройдут трехдневное обучение.
В ходе заседания комиссии первый замгубернатора также заслушал доклады о готовности к проведению переписи в муниципальных районах и городских округах Новосибирской области.
Основной этап Всероссийской переписи населения пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 года. Пройти ее можно несколькими способами: традиционно, ответив на вопросы переписчика на дому, на переписном пункте – в регионе будет работать более 800 стационарных участков, в частности, 31 – в МФЦ. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале «Госуслуги» в период с 15 октября по 8 ноября.
Впервые в проведении переписи примет участие добровольческое сообщество – на стационарных участках более 350 волонтеров будут консультировать граждан по общим вопросам и помогать в оформлении переписных листов на портале госуслуг.
Первые итоги переписи Росстат опубликует в декабре текущего года, окончательные итоги – в IV квартале 2022 года.
Подробная информация представлена на сайте Всероссийской переписи населения.
Источник: департамент информационной политики администрации губернатора и правительства Новосибирской области