Телеведущая Лариса Гузеева в тяжелом состоянии находится в больнице

Вот уже больше недели телеведущая Лариса Гузеева лежит в больнице с коронавирусом. Ее экстренно госпитализировали в Коммунарку, после того, как она дома сделала тест на ковид. Первое время звезда общалась с поклонниками в Инстаграм и публиковала видео, как ей ставят капельницы. Однако состояние телезвезды с каждым днем ухудшается. У нее проблемы с дыханием и повреждены почки.
Врачи сообщают, что динамика у звезды отрицательная, каждый день она лежит в кислородной маске. Изначально, после проведенного КТ ее легкие были повреждены на семь процентов, но этот показатель растет с каждым днем. Знакомые звезды не исключают, что она подорвала здоровье из-за жесткой диеты. По словам друга Гузеевой, артистка худела ради роли в кино.