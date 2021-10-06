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06.10
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Телеведущая Лариса Гузеева в тяжелом состоянии находится в больнице

4:19:2810/6/2021Фото: www.instagram.com/_larisa_guzeeva_/
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У нее диагностировали коронавирус и с каждым днем ей только хуже.

Гузеева в тяжелом состоянии из-за коронавируса

Вот уже больше недели телеведущая Лариса Гузеева лежит в больнице с коронавирусом. Ее экстренно госпитализировали в Коммунарку, после того, как она дома сделала тест на ковид. Первое время звезда общалась с поклонниками в Инстаграм и публиковала видео, как ей ставят капельницы. Однако состояние телезвезды с каждым днем ухудшается. У нее проблемы с дыханием и повреждены почки.

Врачи сообщают, что динамика у звезды отрицательная, каждый день она лежит в кислородной маске. Изначально, после проведенного КТ ее легкие были повреждены на семь процентов, но этот показатель растет с каждым днем. Знакомые звезды не исключают, что она подорвала здоровье из-за жесткой диеты. По словам друга Гузеевой, артистка худела ради роли в кино.

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