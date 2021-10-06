В Новосибирске освободили основателя запрещённой секты «Ашрам Шамбалы»

Создатель запрещённой религиозной секты «Ашрам Шамбалы» Константин Руднев (пришелец с Сириуса) после 11 лет заключения освободился из тюрьмы в Новосибирске. Сейчас ему 54 года, сообщили в правоохранительных органах.
Напомним, мужчина был осуждён за изнасилование, развратные действия и наркотики. 11-летний срок он отбыл полностью.
Задержали основателя секты осенью 2010 года. В ходе расследования было указано, что «Ашрам Шамбалы», она же «Школа богинь», была создана в 1989 году.
Добавим, секта пропагандировала негативное отношение к семье, отказ от образования, воспитания детей и ухода за пожилыми родителями. Чтобы вступить в неё, нужно было уйти из своей семьи. В отношении новичков организации применялось психическое и психологическое насилие. Также их заставляли выполнять изнурительные физические упражнения.