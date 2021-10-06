В Бердске в самозахвате земли на побережье обвиняют Анатолия Юрченко: Он — полный тезка бизнесмена, имевшего отношение к Речкуновскому санаторию

Очередной захват земель в зеленой зоне Бердска выявила прокуратура. Как сообщал «Курьер.Среда», надзорный орган обнаружил нарушения при формировании земельных участков в бердской Речкуновке. По информации прокуратуры Новосибирской области, речь идет о земле, расположенной на береговой полосе Обского моря, а также частично на акватории водохранилища.
Оказалось, что участки вопреки закону находятся в частной собственности, хотя территория отнесена к земле общего пользования. И если там начнется строительство, то прокуратура предполагает, что возникнет угроза причинения вреда водному объекту. Чтобы это предотвратить, природоохранный прокурор направил два иска в суд с требованием признать недействительным образование земельных участков в Речкуновской зоне отдыха. А также лишить права собственности нынешних землевладельцев и исключить запись о них из госреестра.
- В связи с возможным причинением вреда водным объектам, установленным законом запретом приватизации земельных участков в границах береговой полосы природоохранный прокурор в сентябре 2021 года направил в Бердский городской суд исковые заявления с требованиями о признании недействительным образование земельных участков, отсутствующим право собственности граждан на них. Иски на рассмотрении, - ответил на запрос «Курьер. Среда» начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства старшин прокуратуры Новосибирской области, советник юстиции Динар Фатхутдинов.
По информации из Бердского городского суда, исковые заявления природоохранной прокуратуры поступили 28 сентября. Их рассмотрением будет заниматься судья Сергей Мельчинский. Первое заседание назначено на 2 ноября 2021 года.
В областном надзорном органе по редакционному запросу уточнили, что незаконно захваченные участки расположены в районе моста через Бердь — в береговой полосе Речкуновской зоны отдыха.
- На земельных участках каких-либо построек нет, - ответил Фатхутдинов.
Бизнес на услугах и аренде имущества
Как выяснил «Курьер.Среда», оба участка принадлежат Анатолию Юрченко. Он оформил из в собственность как физическое лицо. Юрченко, в отношении которого применяют меры прокурорского реагирования, — полный тезка бывшего генерального директора ЗАО «Дымок», которое базировалось на территории Речкуновского санатория. Заброшенная знаменитая советская здравница, как сообщал «Курьер.Среда», и сейчас является достопримечательностью города, привлекая своим великолепным разрушением сталкеров и звезд российской эстрады.
По данным справочного сервиса «Руспрофиль», фирма работала с декабря 1992 года. Основным видом деятельности являлось «Предоставление различных видов услуг». Компания ликвидирована 12 мая 2011 года: юрлицо прекратило свою деятельность и исключено из единого госреестра.
Кроме того, с Юрченко связывают еще несколько фирм, которые прекратили свое существование в Бердске и Новосибирске. Это ООО «Основа», «Рента-Кар», «Диамант-1», «Автотранс Регион-Сибирь». Действующей компанией, где Анатолий Валентинович Юрченко значится руководителе указано ООО «Базис НСК», зарегистрированная на ул. Выборной в Новосибирске. Вид деятельности компании — управление собственным или арендованным недвижимым имуществом плюс еще пять видов.
Согласно сведениям, опубликованным на справочном сервисе «Спарк», Юрченко состоит в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства Новосибирской области с 10 апреля 2017 года. По финансовой отчетности за 2020 год выручка его компании составила 16,88 млн рублей, чистая прибыль - 7,47 млн, он исправно платит налоги, не имея штрафов и пени.
История самозахвата земли в Бердске
Самовольный захват земли давно стоит на контроле не только прокуратуры, но и регионального управления Росрегистрации. Еще в 2011 года замглавы ведомства Вячеслав Сорокин поставил на вид тогдашнему мэру Бердска Илье Потапову низкий уровень контроля со стороны власти. До 95% нарушений в сфере землепользования касались самозахвата земельных участков бердской территории.
В 2012 году были вопросы относительно застройки яхт-клубом «АкваЛэнд» побережья Бердского залива домиками для отдыха. Тогда в мэрии сомневались, принадлежит ли яхт-клубу земля, на которой строится гостиничный комплекс на въезде в Бердск перед мостом с правой стороны. Как выяснилось, в собственности яхт-клуба находится полтора гектара земли, владелец (Андрей Мороцкий, владелец дорожно-строительной компании «Фэцит») решил построить круглогодичную кемпинговую зону. Это решение он принял в середине 2000-х, а осуществлять задуманное начал в 2010 году.
В управлении земельных отношений бердской мэрии отмечали, что гостиничный комплекс находится в водоохранной зоне Обского мооя. Строительство здесь допускается, но собственник должен обеспечивать охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения. Впрочем, тогда давали разрешение на строительство сезонных домиков, а они работают круглогодично вот уже десяток лет. Видимо, с того времени удалось оформить нужные документы.
Прокуратура Бердска неоднократно проводила проверку соблюдения природоохранного законодательства, а также прав на свободный доступ к воде на бердском побережье. Напомним, надзорный орган заставил открыть проход в Обскому морю между элитными коттеджами в районе «Чайки», а также оформить незаконно установленные там же пирсы для личного водного транспорта. На контроле прокуратуры остается судьба береговой территории у санатория «Сибиряк» на речке Раздельной, земли под так и не состоявшимся комплексом «Бердский острог» на берегу Бердского залива. Спорными являются два земельный участка у парка отдыха «Ремикс», сообщал «Курьер.Среда».
Покушение на острова
Кроме того, самозахват островов в акватории Обского моря тоже беспокоит правоохранителей. Бизнес разворачивают в летний сезон на Умовском и Шумском кордоне — торгуют копченой рыбой, напитками и сдают в прокат катамараны.
В общем-то в Бердске, с трех сторон окруженном водой, свободного побережья практически не осталось. Разве что высокий обрывистый берег от парка «На камнях» до «Чайки» в несколько километров. Но там происходит катастрофическое обрушение береговой зоны, что требует многомиллионных вложений на проект берегоукрепления, который все никак не может утвердить госэкспертиза.
Скандал разгорелся по поводу острова Огуречного, расположенного на Берди по соседству с Бердском. Как сообщал «Курьер.Среда», остров продал экс-глава Искитимского района Олег Лагода всего за 10 млн рублей. На него завели уголовное дело, так как его реальная стоимость - более 54,5 млн рублей. Лагода в августе 2014 продал земельный участок площадью 175 тыс. квадратных метров. А в 2020-м договор купли-продажи острова природоохранная прокуратура оспорила в суде. Решением Новосибирского областного суда сделка была разорвана и признана незаконной. Все земельные участки должны быть возвращены в собственность Российской Федерации.
Между тем, там давно построены элитные коттеджи, собственники которых соорудили дорогу-дамбу на большую землю, чем тоже возмутили природоохранного прокурора. Судебное решение о сносе дамбы есть, теперь приставы должны обязать ответчиков стереть ее с лица воды.