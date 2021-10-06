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06.10
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Облысение назвали новым опасным симптомом коронавируса

4:57:0510/6/2021Фото: Pixabay
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Переболевшие могут терять от 550 до 100 волос в день.

В исследованиях участвовали пациенты с коронавирусом

После продолжительных исследований вируса, ученые не перестают удивлять новостями. Таким образом, стало известно, что еще одним симптомом коронавируса является частичное облысение. В эксперименте участвовали пациенты, которые выздоровели после 4-х недель болезни.

По итогам работы, люди могут терять от 50 до 100 волос в день, часто даже не замечая этого. Выпадение волос обычно не является поводом для беспокойства, но иногда оно может быть признаком заболевания.

Надо добавить, что некоторые типы выпадения волос являются постоянными, например, облысение по мужскому и женскому типу. Этот тип облысения обычно встречается в семье.

Другие типы выпадения волос могут быть вызваны:

•Заболеваниями
•Стрессом
•Лечением рака
•Потерей веса
•Недостатком железа

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исследованиясимптомыкоронавирус
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