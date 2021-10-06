Александр Ревва рассказал, как появился образ Артура Пирожкова

Исполнитель и комик Александр Ревва стал гостем YouTube-шоу «Вопрос ребром». Выпуск с участием исполнителя вышел 5 октября. На шоу Ревва поделился мнением о конфликте с рэпером Моргенштерном, рассказал, как проводит свободное время, а также признался, как появился его сценический образ — Артур Пирожков.
Как отметил артист, его образ полностью берет начало из детских и юношеских комплексов. Ревва придумал сам себя.
Напомним, ранее Александр Ревва стал обладателем премии «МУЗ-ТВ» в номинации «Артист года». Что взбудоражило Моргенштерна на конфликт, а после Артур Пирожков выступал на свадьбе нового короля эпатажа.