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06.10
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Александр Ревва рассказал, как появился образ Артура Пирожкова

5:44:0210/6/2021Фото: Инстаграм arthurpirozhkov
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Как оказалось, все дело в комплексах.

Выпуск вышел веселым и откровенным

Исполнитель и комик Александр Ревва стал гостем YouTube-шоу «Вопрос ребром». Выпуск с участием исполнителя вышел 5 октября. На шоу Ревва поделился мнением о конфликте с рэпером Моргенштерном, рассказал, как проводит свободное время, а также признался, как появился его сценический образ — Артур Пирожков.

Как отметил артист, его образ полностью берет начало из детских и юношеских комплексов. Ревва придумал сам себя.

Напомним, ранее Александр Ревва стал обладателем премии «МУЗ-ТВ» в номинации «Артист года». Что взбудоражило Моргенштерна на конфликт, а после Артур Пирожков выступал на свадьбе нового короля эпатажа.

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