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В Бердске санаторий "Сибиряк» не намерен сносить трактир «Лисья нора», несмотря на требование прокуратуры и суда

8:21:3210/6/2021,Алина БуроваФото: https://www.instagram.com/p/CTOx2IGqN4Z/
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Прокуратура выявила, что трактир расположен на двух участках, что запрещено законом. Руководство санатория разработало позицию, которую они собираются отстаивать. Гарант их деятельности - обновленное меню и интерьер.

Ресторан будет работать в любом случае

Бердский трактир «Лисья нора», располагающийся на территории санатория-профилактория «Сибиряк», будет сохранен. В этом редакцию «Курьер.Среда» заверил юрист "Сибиряка" 6 октября.

Напомним, что ранее сообщалось о прокурорской проверке на территории санатория. При проведении осмотра сотрудники прокуратуры выявили, что здание, используемое как ресторан, расположено на двух земельных участках, находящихся в собственности санатория и граничащим с ним. Второй земельный участок принадлежит на праве собственности городу Бердску и относится к городским лесам. Земля предоставлена «Сибиряку» по договору аренды во временное пользование с целью использования лесов для рекреационной деятельности. Как стало известно, бердский городской суд 28 сентября удовлетворил иск прокуратуры.

В беседе с «Курьер.Среда» юрист санатория подтвердил вынесенное решение городского суда, однако заверил, что пока оно не вступило в законную силу. «Сибиряк», являющийся собственником «Лисьей норы», будет обжаловать данное решение в установленном законом порядке.

- К сожалению, несовершенства в российском законодательстве не позволяют доказать законность постройки в кратчайшие сроки, однако руководством санатория разработана позиция, которую будем отстаивать в апелляционной инстанции. Хотелось бы пояснить, что АО санаторий-профилакторий «Сибиряк» построило данное здание на законном основании, что подтверждается государственной регистраций права собственности на данный объект. Часть здания, действительно, выходит за границы земельного участка, принадлежавшего санаторию на праве собственности, и находится на лесном участке, находящемся в долгосрочной аренде у санатория, - прокомментировал юрист.

На сегодняшний день хозяйственную детальность в ресторане «Лисья нора» осуществляет ООО «Сибиряк Парк». Данный ресторан пользуется большой популярностью, как у бердчан, так и у гостей города. Ресторан считается местной достопримечательностью и уютным семейным местом для отдыха.

- Руководством будут приложены все усилия для сохранения данного заведения в его аутентичном состоянии. Если же нам в суде не удастся оспорить требование прокуратуры, руководство санатория готово устранить любые нарушения, но сохранить ресторан для людей. Ресторан при любом раскладе событий будет продолжать свою деятельность, но немного в ином формате, изменив лишь свою конфигурацию. Но неизменным останется самое главное - доступность для любого желающего отдохнуть в ресторане вдали от городской суеты, - сообщил юрист.

Также стало известно, что пока «Лисья нора» продолжает работать в прежнем режиме. Кроме того, уже в ближайшее время ресторан порадует гостей новым меню и обновленным интерьером.

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трактирсанаторийресторан. отдыхающие
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