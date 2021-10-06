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06.10
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В Саратове 12-летняя девочка выжила, упав с 9 этажа

6:15:0410/6/2021Фото: Pexels
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Перед падением она вела прямую трансляцию в соцсетях.

Ребенок выжил, но находится в больнице

В ночь с 5 на 6 октября в Ленинском районе Саратова девочка выпала с верхнего этажа девятиэтажного дома. В экстренных службах сообщили, что ребенок выжил чудом, девочку отправили в больницу.

В министерстве здравоохранения региона уточнили, что вызов на станцию «скорой помощи» поступил в 0:07. С улицы Перспективной ребенка увезли в крайне тяжелом состоянии. У нее была диагностирована сочетанная травма, характерная для падения с высоты. Сейчас ей оказывается вся необходимая помощь.

Стоит добавить, что девочка на хорошем счету, отличница, на профилактическом учете не состоит, в поле зрения комиссии по делам несовершеннолетних не попадала. Семья тоже благополучная.Также оказалось, что перед падением она вела прямую трансляцию в соцсетях.

К проверке случившегося подключилась прокуратура. Ей занимаются сотрудники регионального надзорного ведомства. Они выясняют, что могло привести к этому инциденту.

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ребеноктравмыпадение с высоты
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