В Омске сталкеры катались по недостроенному метро на лодках и жарили шашлыки

Компания сталкеров пробралась через забор, спустилась по стене, а потом через вентиляцию попала в недостроенную подземку.
Ребята сфотографировались на память и даже пожарили купаты прямо в метро. Видео экспедиции опубликовали на You-Tube канале. Передвигались они по затопленной подземке на надувных лодках.
Компания из пяти сталкеров провели экскурсию и рассказали, что метро в Омске начали строить ещё в 1992-м, однако открытия так и не произошло. Один из ведущих отметил, что заброшенная подземка пришлась по нраву молодёжи — "метроманам и диггерам". Теперь произошедшим заинтересовалась прокуратура и начала проверку.