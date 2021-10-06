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06.10
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В Омске сталкеры катались по недостроенному метро на лодках и жарили шашлыки

6:41:2710/6/2021Фото: YouTube Den Stalk
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Теперь исследователей будет проверять прокуратура.

Кадры из видео, опубликованном на You-Tube

Компания сталкеров пробралась через забор, спустилась по стене, а потом через вентиляцию попала в недостроенную подземку.

Ребята сфотографировались на память и даже пожарили купаты прямо в метро. Видео экспедиции опубликовали на You-Tube канале. Передвигались они по затопленной подземке на надувных лодках.

Компания из пятерых взрослых исполнили подростковые мечты: побывать в заброшенном метро

Компания из пяти сталкеров провели экскурсию и рассказали, что метро в Омске начали строить ещё в 1992-м, однако открытия так и не произошло. Один из ведущих отметил, что заброшенная подземка пришлась по нраву молодёжи — "метроманам и диггерам". Теперь произошедшим заинтересовалась прокуратура и начала проверку.

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