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В Бердске на выборы пяти кандидатов БЭМЗ потратил свыше 500 тыс. рублей: В горсовет прошли два депутата

6:38:3710/6/2021,Анастасия СолодковаФото: Курьер.Среда
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Заводчане вкладывали и собственные средства на финансирование избирательной кампании. Другие предприятия оказали более скромную поддержку своим выдвиженцам и проиграли.

Два независимых кандидата, которым оказывал финансовую поддержку БЭМЗ, избраны в горсовет Бердска
Сюжет: Выборы в Бердске-2021
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Судя по финансовым отчетам кандидатов в депутаты бердского горсовета, в общей сложности на предвыборную кампанию они потратили свыше 3,8 млн рублей. По закону все участники предвыборной гонки обязаны декларировать избиркому все денежные поступления на избирательный счет, происхождение средств, а также отчитываться о расходовании. Напомним, что в ходе трехдневного голосования 17-19 сентября бердчане из 178 кандидатов выбрали 27.

Подавляющее большинство кандидатов использовали личные средства. Но есть и те, кому деньги переводило предприятие. Так делал, например, Бердский электромеханический завод для своих выдвиженцев. Каждому из пяти своих работников БЭМЗ перечислил на предвыборную гонку от 100 тыс. до 230 тыс. рублей. Прошли в горсовет из кандидатов-заводчан только двое — Елена Белова и Борис Арутюнов (исполнительный директор БЭМЗа). Белова истратила на свою кампанию 76 тыс., вложив собственных 13 тыс. рублей, Арутюнов — 154 тыс. рублей, в том числе 23 тыс. из своего кармана.

Бэмзовцы Семен Кузьмичев, Владислав Курочкин и Дмитрий Солоников не набрали нужного числа голосов на своих избирательных округах. Они проиграли выборы. Кузьмичев израсходовал в ходе предвыборной гонки 111 тыс. рублей из предоставленных БЭМЗом средств. Судя по отчету, он вложил и своих 15 тыс. Избирательная компания обошлась Курочкину в 87 тыс. (завод давал 110 тыс. рублей), Солоникову — в 111 тыс. (родное предприятие переводило ему два «транша» - 113 тыс. и 26 тыс. рублей).

Таким образом, Бердский электромеханический завод потратил на своих выдвиженцев в общей сложности свыше полумиллиона рублей.

Кроме того, деньги своим кандидатам давало ООО «Аватар». Но его представитель Григорий Шикарев, потратив почти все 50 тыс. рублей не был избран в депутатский корпус Бердска. Как и выдвиженец компании «Медиахолдинг ТВК» Павел Козицын. Из 82 тыс. рублей, которые выделила ему фирма на выборы, он израсходовал 66 тыс. Остался за бортом представительного органа бердской власти и Павел Поцуков, которому ООО «Сибгазцентр» выделяло для избрания 30 тыс. рублей, 18 тыс. из которых он потратил.

Финансовые отчеты о тратах на избирательную кампанию все кандидаты — как избранные, так и проигравшие — сдавали в ТИК вплоть до конца сентября.

Есть среди бердских кандидатов и свои рекордсмены по выборным тратам. В ближайшее время расскажем о них, в том числе не прошедших в горсовет Бердска, несмотря на вложенные средства.

Закон не предусматривает для кандидатов, баллотирующихся на муниципальных выборах, суммы, которые претендент на депутатский мандат может потратить. Ограничения касаются лишь президентских выборов. Кандидат на пост главы государства не имеет права израсходовать на свою избирательную кампанию свыше 400 млн рублей.

справка

Согласно закону, при проведении выборов в органы местного самоуправления обязательному размещению подлежат сведения:

а) о финансовой операции по расходованию средств из соответствующего избирательного фонда в случае, если ее размер превышает 50 тыс. рублей;

б) о юридических лицах, перечисливших в соответствующий избирательный фонд добровольные пожертвования в сумме, превышающей 25 тыс. рублей;

в) о количестве граждан, внесших в соответствующий избирательный фонд добровольные пожертвования в сумме, превышающей 20 тыс. рублей;

г) о средствах, возвращенных жертвователям из соответствующего избирательного фонда, в том числе об основаниях возврата;

д) об общей сумме средств, поступивших в соответствующий избирательный фонд и об общей сумме израсходованных средств.

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