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06.10
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В Новосибирске блогер Егор Андрюшин обвинил косметолога в испорченной внешности

7:00:4810/6/2021Фото: Инстаграм egor_mua
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У эпатажного молодого человека перекосило все лицо.

Блогер Егор Андрюшин

Егор Андрюшин, эпатажный блогер из Новосибирска, пожаловался на неудачный визит к косметологу Михаилу, который сделал инъекции ботулотоксина (ботокса), а лицо парня стало асимметричным и на лбу появились морщины.

Как утверждает Егор, он решил обколоть только лоб. Но доктор уговорил его, что нужно колоть и межбровье, и нос, и даже зону вокруг глаз. Молодой человек доверился специалисту.

Но самое интересное началось на следующий день. У парня после похода к косметологу заболела и начала кружиться голова. Когда он пожаловался врачу, получил ответ об индивидуальной реакции организма на инъекции, предугадать которую невозможно, а также оказался заблокированным у косметолога в социальных сетях.

Добавим, что врач-косметолог продолжает вести соцсети, одной из его клиенток является финалистка шоу «Ты топ-модель на ТНТ» Виктория Кузнецова. Но комментировать случай с Андрюшиным отказался.

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