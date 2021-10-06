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06.10
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В России в декабре начнут штрафовать тех, кто не прошел обязательную вакцинацию от ковида

7:31:4910/6/2021Фото: Pixabay
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Это будет являться административным правонарушением.

Рост заболеваемости заставляет принимать более радикальные меры

С 1 декабря в Липецкой области начинают штрафовать за отсутствие вакцинации от коронавируса. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Ирина Щукина, заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по области, отметила, что отсутствие вакцины будет являться административным правонарушением.

Стоит добавить, что обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан в Липецкой области была введена 30 сентября. Пройти вакцинирование необходимо медработникам, сотрудникам сферы образования и соцзащиты, работникам транспорта, сферы обслуживания и культуры, питания, ЖКХ и энергетики, государственных и муниципальных учреждений служащим и работникам органов местного самоуправления.

Теперь также управляющими организациями до 1 декабря этого года обязаны ввести вакцинацию среди сотрудников. Вакцинированы должны быть 80% всех работников, иначе грозит штраф.

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