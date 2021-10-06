Юрий Лоза раскритиковал актрису Пересильд и режиссера Шипенко за их полет в космос

Российский певец Юрий Лоза возмущается, что российское телевидение специально пиарит полетевшую в космос съемочную группу фильма "Вызов", которая даже не знает тонкостей сложной профессии космонавтов.
По словам Юрия, современные медийные личности готовы на любые радикальные решения, лишь бы засветить своим лицом. Но каждый должен заниматься исключительно своим делом.
Напомним, космический корабль "Союз МС-19" с актрисой Юлией Пересильд и режиссером Климом Шипенко вылетел к МКС с космодрома Байконур 5 октября утром. Велась даже прямая трансляция с Байконура. А чуть позже космонавты-новички вышли на связь.
Планируется, что съемочная команда проведет на орбите 12 суток. Их посадка в казахстанской степи запланирована на 17 октября.