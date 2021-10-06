Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
06.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Деми Мур пришла на Парижскую неделю моды без нижнего белья

8:01:2010/6/2021Фото: Инстаграм demimoore
0

Поклонники оценили шикарную фигуру 58-летней актрисы.

Фото с показа

Актриса Деми Мур на даный момент находится в Париже на Неделе моды. Она смогла поразить фанатов и папарацци, появившись на показе модельера Стеллы Маккартни в смелом наряде.

Деми решилась выйти в свет в черном комбинезоне, верх которого сшит из крупной сетки. Сквозь ткань четко заметно, что Мур также решила не надевать белье. При этом фигура актрисы выглядит прекрасно. Чтобы дополнить образ она выбрала золотистую куртку-бомбер и массивные грубые ботинки.

На показе Мур была не одна, а со средней дочерью — 30-летней Скаут Уиллис. Она надела белые широкие брюки, черный короткий топ и пиджак оверсайз. Поклонники отметили, что мать и дочь выглядят ровесницами и оценили прекрасную фигуру звезды «Привидения».

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
модазвездыГолливуд
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Можете ли вы похвастаться такой же фигурой?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

В России в декабре начнут штрафовать тех, кто не прошел обязательную вакцинацию от ковида
7:31:49 10/6/2021
В России в декабре начнут штрафовать тех, кто не прошел обязательную вакцинацию от ковида
У трех знаков зодиака будет великий день в Новолуние 6 октября 2021 года
7:12:59 10/6/2021
У трех знаков зодиака будет великий день в Новолуние 6 октября 2021 года
В Хабаровском крае обнаружили тайники с черной икрой на 55 млн рублей
7:10:39 10/6/2021
В Хабаровском крае обнаружили тайники с черной икрой на 55 млн рублей
В Новосибирске блогер Егор Андрюшин обвинил косметолога в испорченной внешности
7:00:48 10/6/2021
В Новосибирске блогер Егор Андрюшин обвинил косметолога в испорченной внешности
Что обязательно должен сделать верующий на православный праздник – день памяти первомученицы святой Феклы 7 октября
7:00:28 10/6/2021
Что обязательно должен сделать верующий на православный праздник – день памяти первомученицы святой Феклы 7 октября
В Омске сталкеры катались по недостроенному метро на лодках и жарили шашлыки
6:41:27 10/6/2021
В Омске сталкеры катались по недостроенному метро на лодках и жарили шашлыки
БердскВ Бердске на выборы пяти кандидатов БЭМЗ потратил свыше 500 тыс. рублей: В горсовет прошли два депутата
6:38:37 10/6/2021
В Бердске на выборы пяти кандидатов БЭМЗ потратил свыше 500 тыс. рублей: В горсовет прошли два депутата
В Саратове 12-летняя девочка выжила, упав с 9 этажа
6:15:04 10/6/2021
В Саратове 12-летняя девочка выжила, упав с 9 этажа
В Красноярском крае школу закрыли посреди учебного года из-за риска обрушения
6:09:39 10/6/2021
В Красноярском крае школу закрыли посреди учебного года из-за риска обрушения
Рок-группа ДДТ объявила сбор средств на выпуск нового альбома
5:55:18 10/6/2021
Рок-группа ДДТ объявила сбор средств на выпуск нового альбома