Деми Мур пришла на Парижскую неделю моды без нижнего белья

Актриса Деми Мур на даный момент находится в Париже на Неделе моды. Она смогла поразить фанатов и папарацци, появившись на показе модельера Стеллы Маккартни в смелом наряде.
Деми решилась выйти в свет в черном комбинезоне, верх которого сшит из крупной сетки. Сквозь ткань четко заметно, что Мур также решила не надевать белье. При этом фигура актрисы выглядит прекрасно. Чтобы дополнить образ она выбрала золотистую куртку-бомбер и массивные грубые ботинки.
На показе Мур была не одна, а со средней дочерью — 30-летней Скаут Уиллис. Она надела белые широкие брюки, черный короткий топ и пиджак оверсайз. Поклонники отметили, что мать и дочь выглядят ровесницами и оценили прекрасную фигуру звезды «Привидения».