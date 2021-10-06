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06.10
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В Краснодарском крае полицейский заживо сгорел в собственном автомобиле

8:27:3510/6/2021Фото: Pixabay
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Он врезался в железобетонное ограждение.

Авария унесла за собой жизнь сотрудника полиции

2 октября в Красноармейском районе на 58 км автодороги «Новороссийск — Керчь» произошла авария, повлекшая за собой смерть человека.

По предварительным данным, водитель автомобиля Nissan, двигался со стороны Краснодара в сторону Темрюка, и на большой скорости наехал на железобетонное ограждение. После чего автомобиль загорелся. В результате пожара автомобилист получил серьезные травмы, не совместимые с жизнью. Врачам Славянской ЦРБ не удалось спасти его.

На данный момент ведутся проверки и расследования всего произошедшего, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Источник в правоохранительных органах уточнил, что погибший водитель Nissan был сотрудником транспортной полиции из Республики Крым.

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