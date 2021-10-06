В Бердске начмед ЦГБ Рэм Волков рассказал, почему он любит мотоцикл, когда стреляет из ружья и как решился принимать роды

Вот уже четыре месяца, как начмед Рэм Волков решает многие административные вопросы в ЦГБ Бердска, однако в системе здравоохранения 43-летнего акушера-гинеколога новичком не назовешь. «Курьер. Среда» выяснил, когда Рэм Волков решил уйти в медицину.
Как стало известно, в профессию Рэма Волкова привел его учитель.
- На своей судьбе я встретил учителя, который погрузил меня в эту специальность и не дал опомниться. Когда опомнился, то уже проработал несколько лет,- произнес начмед ЦГБ Бердска 5 октября.
По мнению Волкова, успехов в медицине ему удалось добиться благодаря двум качествам - работоспособности и упорству. Как сказал Рэм Валерьевич, другие люди также добиваются больших и маленьких побед с помощью данных черт характера.
К слову, еще одной особенностью Рэма является его любовь к мотоциклам. Рэм Валерьевич признался, что данный вид транспорта ему нравится с детства. На нынешнюю работу из Новосибирска он добирается на мотоцикле. Помимо этого, свободное от медицинской работы время, Рэм проводит в спортзале, а также занимается охотой, но как признается управленец, последнее возможно только во время отпуска.
О влиянии работы в здравоохранении на личную жизнь Рэм Волков ответил следующим образом:
- К сожалению, работа и руководителем, и в отделении гинекологии, очень часто приносит изменения в личную жизнь. Как правило, наша специальность незапланированная, так называемая «внеурочная работа». Конечно, это привносит свои отпечатки, но родные уже привыкли, - высказался Рэм.
Отметим, что Рэм Валерьевич является кандидатом медицинских наук. Доктор ведет большую просветительскую работу по вопросам сбережения женского здоровья. До перевода в Бердск, Рэм Волков работал в Новосибирске.
О том, что начмед думает о бердской медицине и как оценивает ее возможности - читайте в ближайшее время.