В Новосибирске сняли ужастик о девочке-подростке и ее умершей бабушке

В Новосибирске студия игрового кино «Краски» выпустила многосерийный ужастик «Моя бабушка-призрак», сообщили в пресс-службе областного минкульта.
По сюжету картины, 12-летняя Настя после развода родителей вместе с мамой переезжает в маленький город Карачинск. Жить им приходится в доме умершей бабушки, где вскоре начинают происходить необъяснимые вещи. По классике, девочке приходится идти в новую школу, где не задается отношение с товарищами. В череде всех событий всплывут паранормальные явления и жуткие тайны.
Сами же создатели сериала отметили, что это очень похоже на «Очень странные дела», только в русской реальности.
Картину отсняли при поддержке регионального минкульта и государственного автономного учреждения «Кузбасскино».
В youtube под первой серией уже появились первые восторженные комментарии.