В Башкирии сотрудники ГИБДД устроили драку из-за дележки дат на отпуск

В Башкирии, в городе Агидели, два старших лейтенанта ГИБДД устроили драку из-за того, что даты их отпусков совпали, и никто не хотел друг другу уступать заветные дни отдыха. Во время конфликта 36-летний инспектор несколько раз ударил по лицу 32-летнего старшего инспектора, затем подал рапорт на увольнение и ушёл.
На данный момент, 36-летнего сотрудника нигде не могут найти, он не отвечает на звонки коллег и родных. У избитого сотрудника ГИБДД диагностировали многочисленные ссадины и гематомы.
В пресс-службе МВД по Башкирии прокомментировали инцидент, но заявили, что по данному факту проводят проверку по установке всех обстоятельств произошедшего. И только потом будет принято решение о наказании.