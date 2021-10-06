Известный новосибирский архитектор Владимир Ермишкин скончался от коронавируса

В среду, 6 октября на заседании архитектурного совета было объявлено о смерти известного архитектора Владимира Ермишкина. Причиной смерти стала коронавирусная инфекция. В память об именитом соотечественнике была объявлена минута молчания.
— В составе архитекторов потери понесли. Владимир Викторович Ермишкин — автор Генерального плана Новосибирска за 2007 год, один из авторов. Он наибольший вклад внес в этот документ развития города, который одним из первых был принят в стране. К сожалению, ушел из жизни. Тот же самый ковид, который по многим семьям прошелся. Потеряли мы Владимира Викторовича, — сообщили во время заседания.
Владимир Ермишкин известен тем, что возглавлял проектную компанию «Н-ск Градстрой-2002» и был одним из авторов Генплана столицы Сибири в 2007 году.
Редакция "Курьер.Среда.Бердск" выражает соболезнования родным и близким Владимира Ермишкина.