Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
06.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Известный новосибирский архитектор Владимир Ермишкин скончался от коронавируса

10:00:1810/6/2021Фото: НГС
0

О смерти Владимира Ермишкина стало известно на заседании архитектурного совета.

Владимир Ермишкин - знаменитый новосибирский архитектор

В среду, 6 октября на заседании архитектурного совета было объявлено о смерти известного архитектора Владимира Ермишкина. Причиной смерти стала коронавирусная инфекция. В память об именитом соотечественнике была объявлена минута молчания.

— В составе архитекторов потери понесли. Владимир Викторович Ермишкин — автор Генерального плана Новосибирска за 2007 год, один из авторов. Он наибольший вклад внес в этот документ развития города, который одним из первых был принят в стране. К сожалению, ушел из жизни. Тот же самый ковид, который по многим семьям прошелся. Потеряли мы Владимира Викторовича, — сообщили во время заседания.

Владимир Ермишкин известен тем, что возглавлял проектную компанию «Н-ск Градстрой-2002» и был одним из авторов Генплана столицы Сибири в 2007 году.

Редакция "Курьер.Среда.Бердск" выражает соболезнования родным и близким Владимира Ермишкина.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
смертьархитекторкоронавирусВладимир Ермишкин
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Вы знаете о его заслугах?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Экс-замглавы Минпросвещения Ракова сдалась московским полицейским
9:51:55 10/6/2021
Экс-замглавы Минпросвещения Ракова сдалась московским полицейским
В Башкирии сотрудники ГИБДД утроили драку из-за дележки дат на отпуск
9:36:52 10/6/2021
В Башкирии сотрудники ГИБДД утроили драку из-за дележки дат на отпуск
БердскВ Бердске начмед ЦГБ Рэм Волков рассказал, почему он любит мотоцикл, когда стреляет из ружья и как решился принимать роды
9:27:50 10/6/2021
В Бердске начмед ЦГБ Рэм Волков рассказал, почему он любит мотоцикл, когда стреляет из ружья и как решился принимать роды
В России за сутки на 6 октября скончалась почти 1000 пациентов с коронавирусом
9:12:50 10/6/2021
В России за сутки на 6 октября скончалась почти 1000 пациентов с коронавирусом
В Новосибирске сняли ужастик о девочке-подростке и ее умершей бабушке
8:41:47 10/6/2021
В Новосибирске сняли ужастик о девочке-подростке и ее умершей бабушке
В Краснодарском крае полицейский заживо сгорел в собственном автомобиле
8:27:35 10/6/2021
В Краснодарском крае полицейский заживо сгорел в собственном автомобиле
БердскВ Бердске санаторий "Сибиряк» не намерен сносить трактир «Лисья нора», несмотря на требование прокуратуры и суда
8:21:32 10/6/2021
В Бердске санаторий "Сибиряк» не намерен сносить трактир «Лисья нора», несмотря на требование прокуратуры и суда
Юрий Лоза раскритиковал актрису Пересильд и режиссера Шипенко за их полет в космос
8:19:22 10/6/2021
Юрий Лоза раскритиковал актрису Пересильд и режиссера Шипенко за их полет в космос
Деми Мур пришла на Парижскую неделю моды без нижнего белья
8:01:20 10/6/2021
Деми Мур пришла на Парижскую неделю моды без нижнего белья
В России в декабре начнут штрафовать тех, кто не прошел обязательную вакцинацию от ковида
7:31:49 10/6/2021
В России в декабре начнут штрафовать тех, кто не прошел обязательную вакцинацию от ковида