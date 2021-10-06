Экс-замглавы Минпросвещения Ракова сдалась московским полицейским

Бывший заместитель министра просвещения России Марина Ракова сама пришла в Главное следственное управление ГУ МВД по Москве. Об этом сообщили в среду в правоохранительных органах.
На данный момент она находится в Главном следственном управлении МВД России по Москве, где проводятся следственные действия, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
МВД планирует очно предъявить экс-замглавы Минпросвещения Раковой обвинение и обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.
Напомним, ранее сообщалось, что Ракова объявлена в розыск, ей заочно предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве. А сегодня, 6 октября, стало известно, что Марина Ракова с 4 октября не является сотрудником Сбера.