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В Бердске пассажиры мечутся между остановками в пять утра из-за перерытой ул. Черемушной: Ищут в маршрутку в Новосибирск

10:10:4510/6/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Как заверила начальник отдела транспорта и дородного хозяйства Надежда Нятина, метаться не надо. Есть точное место остановки. Она будет работать до тех пор, пока не закончится ремонт.

Ремонт ул. Черемушной продлится до 1 ноября 2021 года
Ремонт ул. Черемушной продлится до 1 ноября 2021 года

Жители Бердска не на шутку запаниковали - из-за грандиозного ремонта ул. Черемушной возникли проблемы с транспортом до Новосибирска. Горожане интересуются, где сейчас находится конечная маршруток №321, №325 и №332. Напомним, ранее конечная остановка указанных маршрутов находилась на остановке "Торговый центр". Горожане всегда знали, что именно с этой точки можно уехать в Академгородок и Новосибирск. Туда же и возвращались уставшие бердчане с работы.

Напомним, на 6 октября реконструкция ул. Черемушной в Бердске в полном разгаре. Окончания работ пока не видно — грязь, ямы, кучи земли и песка, сваленные стройматериалы, снятый слой асфальта. Между тем, согласно заключенному с компанией «Стройсити» контракту, работы должны были завершится к 1 ноября 2021 года.

К этому времени подрядчик должен реконструировать 1,3 км улицы - полностью заменить проезжую часть и тротуары, проложить новую ливневую канализацию и уличное освещение на участке от ул. Лунной до ул. Космической. За работу город заплатит 150 млн рублей.

Сообщалось, что дорогу начали ремонтировать в три смены. С начала октября дорожники начали укладывать основание дороги. В связи с этим улицу закрыли для проезда транспорта на пару дней. А автобусы будут курсировать в объезд по ул. Лунной в течение 10 дней.

- Меня очень интересует вопрос: не решено откуда временно будет ездить маршрутка №332. сегодня утром бегали в 5 утра, не знали откуда уехать ни водители, ни пассажиры. КамАЗы носятся, как сумасшедшие. Водители кто с Черемушек уезжали, кто с "Пятёрочки", - сетуют горожане.

- Скажите, что там теперь с конечкой 325 маршруток? И как она теперь едет с Микрорайона, если все перерыто? - интересуются жители Бердска.

Сегодня, 6 октября, начальник отдела транспорта и дорожного хозяйства Надежда Нятина объяснила, где горожанам ждать маршрутку, которая увезет в Новосибирск.

- Метаться не нужно. Маршрутки, которые курсируют до Новосибирска, осуществляют погрузка на остановке "Черемушки". Нужно сразу туда идти. Транспорт будет уходить с этой останове до конца ремонта дороги. Сегодня часть маршруток и автобусы ходят по ул. Лунной, а часть через остановку "Зеленая Роща", объезжая место ремонта, - уточниал Надежда Валерьевна.

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маршруткаостановкаНовосибирск-Бердск
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