В России введут мораторий на судебное преследование медиков

6 октября стало известно, что Российская Национальная медицинская палата призвала на период пандемии установить мораторий на судебное преследование медицинских работников по делам, связанным с оказанием медицинской помощи пациентам с коронавирусом, сообщила пресс-служба Нацмедпалаты.
В пресс-службе ведомства отметили, что на сегодняшний день подобных судебных разбирательств очень мало, но некоторые юридические компании призывают граждан обращаться с исками к медицинским организациям с целью получить компенсацию морального вреда.
Стоит отметить, что работа врачей в период эпидемии очень сложна и требует огромного количества сил, времени и энергии. Нельзя зарабатывать на недостатках организации работы врачей, так как они такие же люди, только ответственность на их плечах куда гораздо больше. Лечение ковидных больных – это военная ситуация, отметили в ведомстве.