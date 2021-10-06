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06.10
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В России введут мораторий на судебное преследование медиков

10:17:0110/6/2021Фото: Pixabay
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Но это касается только дел, связанных с оказанием помощи больным коронавирусом.

Лечение ковидных больных – это военная ситуация

6 октября стало известно, что Российская Национальная медицинская палата призвала на период пандемии установить мораторий на судебное преследование медицинских работников по делам, связанным с оказанием медицинской помощи пациентам с коронавирусом, сообщила пресс-служба Нацмедпалаты.

В пресс-службе ведомства отметили, что на сегодняшний день подобных судебных разбирательств очень мало, но некоторые юридические компании призывают граждан обращаться с исками к медицинским организациям с целью получить компенсацию морального вреда.

Стоит отметить, что работа врачей в период эпидемии очень сложна и требует огромного количества сил, времени и энергии. Нельзя зарабатывать на недостатках организации работы врачей, так как они такие же люди, только ответственность на их плечах куда гораздо больше. Лечение ковидных больных – это военная ситуация, отметили в ведомстве.

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врачимораторийкоронавирус
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