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В Саратове региональный СК расследует издевательства над заключенными в тюремной больнице

10:47:5410/6/2021Фото: Pexels
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Правоохранительные органы заинтересовались публикациями СМИ на эту тему.

Подобный случай уже был пресечен правоохранительными органами

Сегодня, 6 октября, в Саратовской области региональный следственный комитет организовали еще одну проверку после публикации в СМИ новых данных о совершении противоправных действий в отношении осужденных в тюремной больнице. Об этом сообщили в среду в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

Напомним, ранее интернет-портал Gulagu.net выложил видеозапись издевательств над человеком, который, по его сведениям, находился в туберкулезной больнице в Саратовской области. После такого вопиющего случая почти сразу было возбуждено уголовное дело. Сегодня, 6 октября, были опубликованы еще несколько видео, хотя запрет на них уже имеется.

-По новым сведениям о совершении противоправных действий в отношении осужденных, размещенным сегодня в СМИ, следственным органом организована проверка, по результатам которой будет принято соответствующие процессуальное решение, - заявляет пресс-служба ведомства.

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следственный комитетнаказаниеиздевательства
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