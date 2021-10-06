В Саратове региональный СК расследует издевательства над заключенными в тюремной больнице

Сегодня, 6 октября, в Саратовской области региональный следственный комитет организовали еще одну проверку после публикации в СМИ новых данных о совершении противоправных действий в отношении осужденных в тюремной больнице. Об этом сообщили в среду в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.
Напомним, ранее интернет-портал Gulagu.net выложил видеозапись издевательств над человеком, который, по его сведениям, находился в туберкулезной больнице в Саратовской области. После такого вопиющего случая почти сразу было возбуждено уголовное дело. Сегодня, 6 октября, были опубликованы еще несколько видео, хотя запрет на них уже имеется.
-По новым сведениям о совершении противоправных действий в отношении осужденных, размещенным сегодня в СМИ, следственным органом организована проверка, по результатам которой будет принято соответствующие процессуальное решение, - заявляет пресс-служба ведомства.