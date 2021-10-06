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В Волге нашли труп пропавшего гида-драйвера. Сначала приплыла его окровавленная лодка

11:16:3810/6/2021
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Личность погибшего сейчас уточняется. Делом об исчезновении гида занимается Следственный комитет. 

В Самарской области 6 октября 2021 года в Волге обнаружили труп мужчины

В Самарской области 6 октября  в Волге обнаружили труп мужчины. Страшную находку обнаружили в ночь на среду неподалеку от Сызрани. Тело нашли неподалеку от излюбленного рыбаками места. Погибшим мог оказаться гид рыбаков  Евгений.

20 сентября на реке Сызранка около бывшего завода была найдена лодка, принадлежавшая пропавшему. На судне обнаружили следы крови, а ее владелец бесследно исчез.

- На опознание выехала мать Евгения. 90 %, что это он. Дайверы - рыбаки в Волге ныряли около Паньшино, - рассказал друг пропавшего гида порталу ktv-ray.ru.

Личность погибшего сейчас уточняется. Делом об исчезновении гида занимается Следственный комитет.

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