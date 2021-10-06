В Москве задержали гражданского супруга экс-замминистра Раковой: Они вместе работали в Фонде, где похитили 50 млн рублей

Расследование дела о мошенничестве в особо крупном размере продолжается. Стало известно, что был задержан гражданский муж Марины Раковой Артур Стеценко по подозрению в причастности к совершению хищения своей гражданской женой. Они вместе работали в Фонде новых форм развития образования, откуда и были похищены средства в размере 50 миллионов рублей.
- Артур Стеценко, гражданский муж Раковой, задержан в Москве 4 октября. Он также работал в Фонде новых форм развития образования, в хищении денег которого обвиняется Ракова, - сказал собеседник ТАСС.
6 октября стало известно, что Марина Ракова сама пришла в ГУ МВД, с ней работают следователи. Ранее подозреваемую объявили в розыск после того, как она не пришла к следователю после обысков.
С 30 сентября арестованы другие фигуранты уголовного дела о мошенничестве - бывшие сотрудники фонда Евгений Зак и Максим Инкин, а также исполнительный директор Московской высшей школы социальных и экономических наук Кристина Крючкова. Они проведут в СИЗО два месяца.