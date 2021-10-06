Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
06.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

В Москве задержали гражданского супруга экс-замминистра Раковой: Они вместе работали в Фонде, где похитили 50 млн рублей

12:05:1810/6/2021Фото: РИА Новости
0

Марину Ракову подозревают в хищении крупной суммы. После того, как ее объявили в розыск, она сама пришла в полицию. Сейчас с ней работает следователь.

Марина Ракова пришла в ГУ МВД и дает показания

Расследование дела о мошенничестве в особо крупном размере продолжается. Стало известно, что был задержан гражданский муж Марины Раковой Артур Стеценко по подозрению в причастности к совершению хищения своей гражданской женой. Они вместе работали в Фонде новых форм развития образования, откуда и были похищены средства в размере 50 миллионов рублей.

- Артур Стеценко, гражданский муж Раковой, задержан в Москве 4 октября. Он также работал в Фонде новых форм развития образования, в хищении денег которого обвиняется Ракова, - сказал собеседник ТАСС.

6 октября стало известно, что Марина Ракова сама пришла в ГУ МВД, с ней работают следователи. Ранее подозреваемую объявили в розыск после того, как она не пришла к следователю после обысков.

С 30 сентября арестованы другие фигуранты уголовного дела о мошенничестве - бывшие сотрудники фонда Евгений Зак и Максим Инкин, а также исполнительный директор Московской высшей школы социальных и экономических наук Кристина Крючкова. Они проведут в СИЗО два месяца.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
хищениечиновницамошенничествогражданский мужМарина РаковаАртур Стеценко
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Брали деньги или нет?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Молитва святой Фекле о прощении грехов, избавлении от болезней и безбедной старости
12:00:26 10/6/2021
Молитва святой Фекле о прощении грехов, избавлении от болезней и безбедной старости
Тело погибшего при крушении судна "Фаворит" выбросило на берег в Мурманской области: Число жертв выросло до двух
11:54:25 10/6/2021
Тело погибшего при крушении судна "Фаворит" выбросило на берег в Мурманской области: Число жертв выросло до двух
Вдова погибшего незадолго до смерти двух срочников в части на Урале офицера рассказала о странной смерти мужа
11:39:28 10/6/2021
Вдова погибшего незадолго до смерти двух срочников в части на Урале офицера рассказала о странной смерти мужа
В Волге нашли труп пропавшего гида-драйвера. Сначала приплыла его окровавленная лодка
11:16:38 10/6/2021
В Волге нашли труп пропавшего гида-драйвера. Сначала приплыла его окровавленная лодка
БердскМолочные зубы: 5 причин, почему нужно лечить! Выбираем клинику в Бердске
11:04:21 10/6/2021
Молочные зубы: 5 причин, почему нужно лечить! Выбираем клинику в Бердске
БердскКак сделать идеальную фигуру к Новому году в Бердске: фитнес-центры , танцы или спорт, выбираем удобное время и место занятий
11:02:30 10/6/2021
Как сделать идеальную фигуру к Новому году в Бердске: фитнес-центры , танцы или спорт, выбираем удобное время и место занятий
БердскКак вкусно и бюджетно пообедать в Бердске? Бизнес-ланч: Идеальные обеды для деловых людей и не только
11:00:52 10/6/2021
Как вкусно и бюджетно пообедать в Бердске? Бизнес-ланч: Идеальные обеды для деловых людей и не только
Затяжная магнитная буря октября 2021: точная дата катаклизма и советы для метеозависимых людей
11:00:22 10/6/2021
Затяжная магнитная буря октября 2021: точная дата катаклизма и советы для метеозависимых людей
Бердск9 этапов подготовки авто к зиме в Бердске этой осенью. Покупаем запчасти и едем на СТО, меняем масло
10:59:46 10/6/2021
9 этапов подготовки авто к зиме в Бердске этой осенью. Покупаем запчасти и едем на СТО, меняем масло
БердскДетский день рождения в Бердске. Детские центры, аниматоры и оформление, компании, которые помогут вам организовать праздник для вашего ребенка
10:58:39 10/6/2021
Детский день рождения в Бердске. Детские центры, аниматоры и оформление, компании, которые помогут вам организовать праздник для вашего ребенка