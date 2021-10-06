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Тело погибшего при крушении судна "Фаворит" выбросило на берег в Мурманской области: Число жертв выросло до двух

11:54:2510/6/2021
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Шансов выжить у остальных нет.  С наступлением светлого времени суток продолжились поиски пропавших людей в Белом море. 

Появились первые кадры с места крушения судна "Фаворит" в Белом море

В среду возобновились поиски пропавших без вести после крушения 5 октября судна "Фаворит" в Белом море. Как сообщал "Курьер.Среда" были спасены два человека. Но позже женщина скончалась по дороге в больницу от переохлаждения. Мужчина также госпитализирован. Трое считались без вести пропавшими - спасательный плот приплыл пустым.

6 октября на берегу обнаружили тело одного из пропавших - его выбросило волной. Шансов выжить у остальных нет.  С наступлением светлого времени суток продолжились поиски пропавших людей в Белом море  Мурманской области.

-По состоянию на 9:00 (мск) обнаружено тело предположительно третьего члена экипажа, - рассказали в управлении МЧС по Мурманской области.

Крушение потерпело частное судно «Фаворит» с пятью членами экипажа.

К поисково-спасательным работам привлечены поисково-спасательные подразделения Кандалакши, водолазы Мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС России, работники инспекторского участка п. Умба ГИМС ГУ МЧС России по Мурманской области, волонтёры МурманСпас и психологи.

Всего в работах задействовано 19 человек и 9 единиц техники.

Сложные погодные условия на побережье сохраняются, в районе поисков сильный ветер, на море шторм.

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