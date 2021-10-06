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Письмо Путину отправила мать арестованного за госизмену основателя Group-IB Ильи Сачкова: Она просит честно разобраться

12:49:4610/6/2021Фото: Юрий Чичков / Forbes
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Людмила Сачкова уверена, что ее сын "не мог предать Родину, что никто не верит в его виновность. Рады и ликуют только хакеры!".

Илья Сачков находится в Лефортово и может выйти на свободу только через 20 лет

Арестованный по подозрению в госизмене Илья Сачков находится в СИЗО с 28 сентября. Ему вменяют измену родине, при этом никакие материалы не могут стать достоянием общественности, так как представляют государственную тайну.

Основатель Group-IB решил свою компанию переделать из российской в международную и был заподозрен в попытке изменить своей стране. Молодому ученому грозит 20 лет заключения.

К российскому президенту обратилась мать задержанного и попросила не повторять ошибок прошлых лет, когда шла охота на "врагов народа". Письмо Людмилы Сачковой, переданное Forbes, публикуется полностью.

"Господин президент!

Я мать Сачкова Ильи, арестованного 28 сентября, ему приписывают государственную измену, не уточняя, в чем она заключается. Но я также являюсь гражданкой России, и с этой позиции я бы хотела знать, в чем именно заключается измена Родине Сачковым Ильей. При всем уважении к ФСБ, все помнят, сколько достойнейших людей, цвет нации, были загублены как «враги народа». История повторяется? Никто же не узнает, в чем конкретно обвиняют Сачкова Илью Константиновича, справедливы ли эти обвинения или он просто кому-то очень мешал. То, что он мешал преступникам, хакерам, — это точно. Так кому же выгодно устранить Илью? И я уверяю, что это не только мои мысли. Мыслящая, неравнодушная часть нашего народа в шоке от происходящего, особенно те, кто знает Илью.

Каким примером он является для молодежи! Он, который всего в жизни добился сам, своими мозгами, силой воли, не имея ни богатых родителей, ни влиятельных знакомых.

Он, который столько сделал для своей Родины!

Его профессиональные достижения известны и Вам. А я теперь с позиции матери хочу рассказать Вам о своем сыне.

Я никогда не поверю, что он мог предать, навредить своей стране. Он — настоящий, искренний патриот. Илья давно мог жить в другой стране, вместо этого он живет в России, гордится ее историей, вместе с друзьями восстанавливает заброшенные солдатские могилы, много занимается с молодежью, убеждая ее, что надо жить и работать в России, надо вести здоровый образ жизни, заниматься спортом, читать хорошие книги, любить поэзию.

Какой моральный и нравственный удар нанесен людям, которые верят в него и шли за ним. Я уверена, что теперь многие задумаются об отъезде из страны. И опять «потекут мозги» за границу, а здесь останутся блогеры, бездарные певцы и прочие «Шариковы».

Кроме того, Илья — глубоко верующий в Бога человек, не показушно, но истинно верующий, очень серьезно относящийся к законам Божьим. Его беда в том, что он всегда верил в справедливость!

Я еще раз повторяю, что Илья не мог предать Родину, что никто не верит в его виновность. Рады и ликуют только хакеры!

Арест и наказание Ильи нанесут огромный удар по нравственному и моральному климату в стране, не говоря уже об информационной безопасности.

Очень прошу честно разобраться в деле Сачкова Ильи и освободить его. Речь идет даже не о судьбе отдельной личности, а о доверии к государству.

Сачкова Людмила Петровна".

Гендиректора компании в сфере расследования киберпреступлений Group-IB Илью Сачкова 28 сентября арестовали по подозрению в госизмене. Дело засекречено, но опрошенные Forbes знакомые Сачкова говорят о том, что он мог сдать зарубежным спецслужбам российских хакеров.

ТАСС со ссылкой на источник уточняет, что «Cачков работал на иностранные спецслужбы и передавал им данные, составляющие гостайну в области кибербезопасности». Также, по данным собеседника агентства, к делу подключилась военная контрразведка ФСБ.

Илье Сачкову 35 лет, он выпускник МГТУ им. Баумана. Является одним из независимых членов Глобальной комиссии по стабильности киберпространства наряду с бывшим министром внутренней безопасности США Майклом Чертоффом, основателем Black Hat Джеффом Моссом и другими, сообщается на ее сайте.

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