Актер Валерий Гаркалина попал в реанимацию

Валерия Гаркалина, который заразился коронавирусом, положили в больницу.
6 октября ему стало хуже, поэтому его перевели в реанимационное отделение. Между тем он находится в сознании, сообщили в ГИТИСе, где преподает Гаркалин.
"В реанимации, но он в сознании. Ночью стало хуже", — цитирует РИА Новости свой источник.
Валерий Гаркалин известен работами в таких фильмах, как "Ширли-мырли", "Детки напрокат", сериалах "Дом кувырком", "Моя прекрасная няня". Он является педагогом кафедры эстрадного искусства ГИТИС, художественным руководителем мастерской.