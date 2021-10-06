В Бердске шестиклассника увезли на "скорой" с урока физкультуры из школы №10

Школьника в Бердске увезли на реанимобиле с урока физкультуры. Инцидент произошел вечером 6 октября.
Как сообщает "Свидетель", к бердской школе №10 "Пересвет" около 17.00 подъехали две машины скорой помощи.
— Врачи сидят на лавочке, заполняют какие-то документы и ждут чего-то, — рассказала изданию очевидец.
По информации педагогов, ученик шестого класса на уроке повредил ногу. Как только приехали вызванные учителем родители пострадавшего школьника, его отвезли в больницу на "скорой".
— Ничего сверхъестественного не произошло, - сообщал представитель учебного заведения, отметив, что у ребенка есть проблемы с ногами и он недавно закончил лечение.