Симптомы редкой болезни Кавасаки все чаще обнаруживают у переболевших коронавирусом детей

Врачи бьют тревогу по поводу нового сценария течения коронавируса у детей. В последнее время к медикам стали чаще обращаться несовершеннолетние, которые уже переболели COVID-19.
Главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей Минздрава России и ФМБА Юрий Лобзин рассказал, что в стране стали более частыми случаи, когда у детей, переболевших коронавирусом, проявляются осложнения в виде симптомов болезни Кивасаки.
Как пояснил инфекционист во время форума "Дни вирусологии 2021", до этого месяца фиксировалось по 2-3 случая с проявлениями вышеуказанных симптомов. Речь идет о выявлении детских осложнений в Санкт-Петербурге в ФМБА . Лобзин рассказал, что за последний месяц таких детей стало 19.
- Если бы так продолжалось и дальше, то уже к концу года мы получили бы страшную цифру - 5,2% на 100 тыс. детей. Мы не можем прогнозировать эту динамику, но угроза существует, - цитирует Лобзина ТАСС.
Как рассказал инфекционист, ранее течение коронавируса у несовершеннолетних не было опасным — смертность составляла 0,1% для лиц от 0 до 24 лет, при этом представителей данной возрастной категории госпитализировали лишь в 2,5% случаев.
Позже стало известно, что дети, перенесшие ковид стали болеть заболеванием с симптомами Кавасаки (редкая болезнь, характеризующаяся воспалением сосудов, отеком миндалин и другими признаками). Из поступивших 19 пациентов для 12 потребовалось проведение интенсивной терапии и реанимации. Все пациенты были с антителами к SARS-CoV-2 и отрицательным тестом ПЦР.