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В Новосибирске «Холидей» на Бердском шоссе продают за 67 млн рублей после банкротства компании

3:21:3410/6/2021
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Имущество «Холидея» уже пытались продать в апреле 2021 года, по цене 75 млн рублей. Но на весенние торги не поступило ни одного предложения от потенциальных покупателей.

"Холидей" банкротится из-за долгов

На продажу повторно выставили главное здание «Компании Холидей», расположенное на Бердском шоссе в Новосибирске.

На этот раз имущество компании-банкрота продается дешевле - за 67,5 млн рублей. Информация о торгах размещена в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве. В лот включено здание площадью 1667,6 кв. метров и земельный участок в 24,3 тыс. квадратов.

Имущество «Холидея» уже пытались продать в апреле 2021 года, по цене 75 млн рублей. Но на весенние торги не поступило ни одного предложения от потенциальных покупателей.

ООО «Компания Холидей» была признана банкротом в 2019 году, магазины же ретейлера начали массово закрываться в 2018 году, в том числе в Бердске. Сменга "вывески" на «НСК Холди» не помогла -  компания была признана банкротом в июне 2021 года.

Как сообщал "Курьер.Среда", в Арбитражный суд Новосибирской области поступил иск о признании банкротом ООО «Торговый холдинг Сибирский гигант». Компании «Шмель», которая перкупила долг, «Сибирский гигант» задолжал 36,5 млн рублей. Первый иск «Шмеля» на 35,9 млн рублей в июле был удовлетворен арбитражем.

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