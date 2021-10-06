В Новосибирске «Холидей» на Бердском шоссе продают за 67 млн рублей после банкротства компании

На продажу повторно выставили главное здание «Компании Холидей», расположенное на Бердском шоссе в Новосибирске.
На этот раз имущество компании-банкрота продается дешевле - за 67,5 млн рублей. Информация о торгах размещена в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве. В лот включено здание площадью 1667,6 кв. метров и земельный участок в 24,3 тыс. квадратов.
Имущество «Холидея» уже пытались продать в апреле 2021 года, по цене 75 млн рублей. Но на весенние торги не поступило ни одного предложения от потенциальных покупателей.
ООО «Компания Холидей» была признана банкротом в 2019 году, магазины же ретейлера начали массово закрываться в 2018 году, в том числе в Бердске. Сменга "вывески" на «НСК Холди» не помогла - компания была признана банкротом в июне 2021 года.
Как сообщал "Курьер.Среда", в Арбитражный суд Новосибирской области поступил иск о признании банкротом ООО «Торговый холдинг Сибирский гигант». Компании «Шмель», которая перкупила долг, «Сибирский гигант» задолжал 36,5 млн рублей. Первый иск «Шмеля» на 35,9 млн рублей в июле был удовлетворен арбитражем.