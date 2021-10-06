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Мать обиженной дочери избила 11-летнюю девочку прямо в ТЦ, отомстив за конфликт на детской площадке

4:10:3710/6/2021Фото: СКР
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Следственный комитет и прокуратура начали проверки. Пострадавший ребенок нуждается в помощи психолога после нападения женщины.

Следком проверит избиение девочки из Челнов

СКР по Татарстану начал доследственную проверку по факту избиения 11-летней девочки из Набережных Челнов. Так ведомство отреагировало на кадры с камер видеонаблюдения в одном из торговых цетров: взрослая женщина ударила подростка по голове, потаскала ее за волосы и пнула ногой.

Инцидент произошел 1 октября.

-По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - уточнили в Следственном комитете.

Как выяснили полицейские, конфликт между 9-ти и 11-летней девочками произошел на детской площадке накануне инцидента в магазине, где младшая девочка рассказала своей матери об обиде. Женщина решила отомстить, повалив ребенка на пол.  Работники магазина не вмешивались в происходящее.

Потерпевшей девочке требуется психологическая помощь, так как она боится выходить на улицу. Назначено судебно-медицинское освидетельствование.

Одновременно прокуратура заинтересовалась фактом избиения ребенка.

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