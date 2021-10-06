Мать обиженной дочери избила 11-летнюю девочку прямо в ТЦ, отомстив за конфликт на детской площадке

СКР по Татарстану начал доследственную проверку по факту избиения 11-летней девочки из Набережных Челнов. Так ведомство отреагировало на кадры с камер видеонаблюдения в одном из торговых цетров: взрослая женщина ударила подростка по голове, потаскала ее за волосы и пнула ногой.
Инцидент произошел 1 октября.
-По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - уточнили в Следственном комитете.
Как выяснили полицейские, конфликт между 9-ти и 11-летней девочками произошел на детской площадке накануне инцидента в магазине, где младшая девочка рассказала своей матери об обиде. Женщина решила отомстить, повалив ребенка на пол. Работники магазина не вмешивались в происходящее.
Потерпевшей девочке требуется психологическая помощь, так как она боится выходить на улицу. Назначено судебно-медицинское освидетельствование.
Одновременно прокуратура заинтересовалась фактом избиения ребенка.