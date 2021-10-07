Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
06.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Погода в Бердске 7 октября 2021: снегопад прогнозируют в этот день бердчанам

11:30:5710/6/2021Фото: pixabay.com
0

Ожидается повышение атмосферного давления до 759 мм ртутного столба.

Свое название – Запрядальница она получила, поскольку в этот день женщины начинали прясть и заниматься рукоделием

7 октября в Бердске выпадет снег, но, к счастью, быстро растает, поэтому можно не бояться, что наступит зима.

Утро в городе будет облачным, с температурой воздуха -1 градус, к обеду потеплеет до +3 градусов, при этом пройдет небольшой мокрый снег, который к вечеру прекратится.

Также ожидается повышение атмосферного давления до 759 мм ртутного столба. Ветер юго-западный 3,5 м/с.

7 октября отмечается народный праздник Феклы Запрядальницы, в церковном календаре чтят память святой Феклы Иконийской.

Фекла родилась в городе Иконии в семье богатых язычников. Когда девушке исполнилось 18 лет, ее обручили с юношей из знатной семьи, но услышав проповедь прибывшего в город апостола Павла, решила посвятить свою жизнь служению Богу.

Ни уговоры матери, ни суд над девушкой не поменяли ее решения служить Господу. Поэтому, после того как ее пытались сжечь на костре, девушка ушла проповедовать христианство.

Позднее Фекла вернулась в родной город и обратила в христианство свою мать. Также она исцеляла больных духом и плотью.

Свое название – Запрядальница она получила, поскольку в этот день женщины начинали прясть и заниматься рукоделием. Так они вносили в свою семью благополучие.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
традициипраздникиприметы Погода в Бердске 7 октябрядень памяти Феклы Запрядальницы
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Как вам погода?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскПогода в Бердске 7 октября 2021: снегопад прогнозируют в этот день бердчанам
11:30:57 10/6/2021
Погода в Бердске 7 октября 2021: снегопад прогнозируют в этот день бердчанам
Какой сегодня церковный праздник 7 октября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
11:20:17 10/6/2021
Какой сегодня церковный праздник 7 октября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
Аллигатор глотает маленького аллигатора целиком в Южной Каролине: смотрите видео
11:00:57 10/6/2021
Аллигатор глотает маленького аллигатора целиком в Южной Каролине: смотрите видео
Магнитная буря 7 октября 2021: как быстро уснуть метеопатам в опасный период плохой космической погоды?
10:45:09 10/6/2021
Магнитная буря 7 октября 2021: как быстро уснуть метеопатам в опасный период плохой космической погоды?
Почти 4,8 млн жизней землян унес коронавирус с момента вспышки в Китае в декабре 2019 года
10:30:43 10/6/2021
Почти 4,8 млн жизней землян унес коронавирус с момента вспышки в Китае в декабре 2019 года
Сколько денег зарабатывает королева Великобритании: из чего состоит доход королевской семьи
10:00:58 10/6/2021
Сколько денег зарабатывает королева Великобритании: из чего состоит доход королевской семьи
Деми Мур и ее дочь Скаут Уиллис ошеломили всех на показе мод в Париже
9:30:16 10/6/2021
Деми Мур и ее дочь Скаут Уиллис ошеломили всех на показе мод в Париже
Сенсационная находка: обнаружен 3000-летний золотой клад бронзового века
9:00:10 10/6/2021
Сенсационная находка: обнаружен 3000-летний золотой клад бронзового века
Знаки зодиака среди женщин, которые быстро с вами расстаются и очень быстро находят новую любовь
8:30:19 10/6/2021
Знаки зодиака среди женщин, которые быстро с вами расстаются и очень быстро находят новую любовь
Причина более высокой смертности мужчин от ковида и рака обнаружили ученые: и виноват не образ жизни
8:00:22 10/6/2021
Причина более высокой смертности мужчин от ковида и рака обнаружили ученые: и виноват не образ жизни