Погода в Бердске 7 октября 2021: снегопад прогнозируют в этот день бердчанам

7 октября в Бердске выпадет снег, но, к счастью, быстро растает, поэтому можно не бояться, что наступит зима.
Утро в городе будет облачным, с температурой воздуха -1 градус, к обеду потеплеет до +3 градусов, при этом пройдет небольшой мокрый снег, который к вечеру прекратится.
Также ожидается повышение атмосферного давления до 759 мм ртутного столба. Ветер юго-западный 3,5 м/с.
7 октября отмечается народный праздник Феклы Запрядальницы, в церковном календаре чтят память святой Феклы Иконийской.
Фекла родилась в городе Иконии в семье богатых язычников. Когда девушке исполнилось 18 лет, ее обручили с юношей из знатной семьи, но услышав проповедь прибывшего в город апостола Павла, решила посвятить свою жизнь служению Богу.
Ни уговоры матери, ни суд над девушкой не поменяли ее решения служить Господу. Поэтому, после того как ее пытались сжечь на костре, девушка ушла проповедовать христианство.
Позднее Фекла вернулась в родной город и обратила в христианство свою мать. Также она исцеляла больных духом и плотью.
Свое название – Запрядальница она получила, поскольку в этот день женщины начинали прясть и заниматься рукоделием. Так они вносили в свою семью благополучие.