Магнитная буря 7 октября 2021: как быстро уснуть метеопатам в опасный период плохой космической погоды?

7 октября ожидается магнитная буря всего в один балл. После обеда с 15.00 по московскому времени и с 19.00 по Новосибирску уровень магнитных возмущений приблизится к двум баллам и продержится на такой отметке – следующие два дня.
Магнитные бури возникают, когда солнечный ветер достигает магнитосферы Земли. Это магнитная сфера, которая защищает планету. Поэтому много плохих частиц отскакивает, но некоторым все же удается попасть в околоземное пространство. Такие частицы могут вызвать полярные сияния. А также привести к поломке орбитальные спутники или повредить электросети на планете.
В последнее время исследователи все больше приходят к выводу, что магнитные бури оказывают негативное влияние на людей.
Это доказывают метеозависимые люди, которые приходят с жалобами ко врачу во время магнитных возмущений. Чаще всего метеопаты испытывают в такой период: головные боли, скачки давления, бессонницу, усталость, апатию, раздражительность. Люди с хроническими заболеваниями могут почувствовать обострение их болезни. Поэтому врачи советуют держать под рукой лекарства, когда начинаются геомагнитные бури.
Метеопатам, у которых проявляется бессонница, необходимо принимать успокаивающие средства:
- травяные чаи, успокоительные;
- следует отказаться от алкоголя, энергетиков, кофе и курения;
- не переедать на ночь;
- проветривать комнату;
- гулять на свежем воздухе;
- принимать контрастный душ.
Кроме того, существует ряд других симптомов. Их причину нужно выяснять со врачом, поскольку магнитная буря может только указать на имеющееся заболевание, проявив симптомы болезни.
Какие симптомы беспокоят наших читателей:
- Сильно ноги сводило. Спать невозможно.
- Слабость, раздражение, голова болит.
- Голова болит и трясет внутри.
- Шум появляется в ушах.
- Сдавливает грудь, тяжело дышать становится.