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07.10
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Всех штабистов с Днем штабных подразделений МВД: чудесные поздравления 7 октября

1:45:0010/7/2021Фото: 100cards.ru
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День образования штабных подразделений МВД России — профессиональный праздник работников и служащих штабов МВД России. Отмечается ежегодно, 7 октября.

День образования штабных подразделений МВД РФ

Быть работниками штаба —
Это вам совсем не слабо!
Чтоб людьми руководить,
Умным очень надо быть.
Штабных всех я поздравляю,
Быть счастливыми желаю,
Денег получать немало,
Дослужить до генерала!

***

С Днем штабных подразделений
Важной службы МВД!
Счастья, радостных мгновений
И успешности в труде

Вам желаем в этот праздник!
И добавим от души —
Пусть удача вас не дразнит,
А поможет классно жить!

День образования штабных подразделений МВД России

В эпоху значимых реформ, нововведений,
Был штаб задачей управленья наделен,
И роль, весомая, штабных подразделений,
Отмечена октябрьским светлым днем.

В борьбе с организованной преступностью —
Ни промедления, ни праздности, ни лени.
Закона власть, главенство неподкупности,
В уставе всех штабных подразделений.

Работа штаба неприметна в общем деле, Но сколько вложено в ней умственных затрат, Взаимодействие с «силовиками» на приделе, Чтоб гарантировать успешный результат.

Сотрудник штаба — аналитик и стратег,
Организатор и посредник меж структур.
Отделы штаба состоят всегда из тех,
Кто суть задач «хватает на лету».

Как одолеешь ты величие масштаба,
И сложность всех возложенных задач?
Ты всемогущ, родной работник штаба,
Всеведущ, вездесущ, да и все зряч!

И пусть же, данный Вам, духовный стержень,
Возвышен будет и вовеки несгибаем.
Начальство пусть всегда в почете держит,
А труд Ваш ценный, будет всеми уважаем.

***

В штабных подразделениях
Всегда кипит работа,
Решаете вопросы,
Купаетесь в заботах.

Желаю в праздник ваш,
Чтоб было все отлично:
В работе вашей сложной
И в жизни вашей личной.

Источник: pozdravok.ru, 100cards.ru

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