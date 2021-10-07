Всех штабистов с Днем штабных подразделений МВД: чудесные поздравления 7 октября

Быть работниками штаба —
Это вам совсем не слабо!
Чтоб людьми руководить,
Умным очень надо быть.
Штабных всех я поздравляю,
Быть счастливыми желаю,
Денег получать немало,
Дослужить до генерала!
***
С Днем штабных подразделений
Важной службы МВД!
Счастья, радостных мгновений
И успешности в труде
Вам желаем в этот праздник!
И добавим от души —
Пусть удача вас не дразнит,
А поможет классно жить!
В эпоху значимых реформ, нововведений,
Был штаб задачей управленья наделен,
И роль, весомая, штабных подразделений,
Отмечена октябрьским светлым днем.
В борьбе с организованной преступностью —
Ни промедления, ни праздности, ни лени.
Закона власть, главенство неподкупности,
В уставе всех штабных подразделений.
Работа штаба неприметна в общем деле, Но сколько вложено в ней умственных затрат, Взаимодействие с «силовиками» на приделе, Чтоб гарантировать успешный результат.
Сотрудник штаба — аналитик и стратег,
Организатор и посредник меж структур.
Отделы штаба состоят всегда из тех,
Кто суть задач «хватает на лету».
Как одолеешь ты величие масштаба,
И сложность всех возложенных задач?
Ты всемогущ, родной работник штаба,
Всеведущ, вездесущ, да и все зряч!
И пусть же, данный Вам, духовный стержень,
Возвышен будет и вовеки несгибаем.
Начальство пусть всегда в почете держит,
А труд Ваш ценный, будет всеми уважаем.
***
В штабных подразделениях
Всегда кипит работа,
Решаете вопросы,
Купаетесь в заботах.
Желаю в праздник ваш,
Чтоб было все отлично:
В работе вашей сложной
И в жизни вашей личной.
Источник: pozdravok.ru, 100cards.ru