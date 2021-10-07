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Грешно ли работать 7 октября в праздник церкви первомученицы равноапостольной Феклы Иконийской?

1:30:2310/7/2021,София МальцеваФото: pixabay.com
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По народным приметам, в этот день нельзя чинить обувь и одежду. Считается, в этот день, такое занятие принесет неудачу. Особенно собирающимся в путешествие или просто в дорогу.

С утра же лучше всего посетить храм, чтобы поставить свечку перед образом святой и помолиться

7 октября отмечается церковный праздник – день памяти мученицы Феклы Иконийской.
Святая Фекла родилась и росла до 18 лет в малоазийском городе Иконии (современная турецкая Конья). Ее родители были богатыми язычниками. Когда Фекла достигла совершеннолетия, то родители обручили ее с богатым юношей. Но когда в город прибыл апостол Павел, Фекла увлеклась его словами о Господе, решив, что не хочет замуж, а желает посвятить себя служению Господу. Юноша, по совету ее матери, отвел апостола к правителю города, он арестовал его за проповеди. В это время, когда наступила ночь, Фекла тайно сбежала из дома и пробралась в тюрьму к апостолу, подкупив тюремные стражи своими золотыми драгоценностями.

Когда родители заметили ее пропажу, но вместе с ее женихом, отправились разыскивать ее в городе. Один человек сообщил им, что видел, как ночью Фекла сбегала из своей комнаты в сторону тюрьмы. Когда ее нашли у Павла в тюрьме, то пожаловались об этом прокуратору, который приказал привести их на суд. Где мать Феклы, пожелала казнить ее, чтобы проучить всех девушек в Иконии – которые бы испугались впредь ослушания.

На суде решили выгнать Павла из Иконии, а Феклу сжечь на костре. Когда подошло время казни, святую привязали к столбу, и как только подожгли его, на небо нашли черные тучи и хлынул ливень, потушивший костер. В этот момент люди стали разбегаться от сильной стихии, а Фекла сумела уйти. В дороге она догнала Павла и проповедовала вместе с ним долгое время.

Много чудес совершила святая, от чего язычники ее невзлюбили. А когда Фекла сильно постарела, то к ней прислали наемников, чтобы казнить святую. Когда Фекла увидела, что находится в опасности, она стала сильно молить Бога. Он услышал ее молитвы, и гора расступилась, скрыв святую. Так закончилась жизнь святой Феклы.

По народным приметам, в этот день нельзя чинить обувь и одежду. Считается, в этот день, такое занятие принесет неудачу. Особенно собирающимся в путешествие или просто в дорогу. Поэтому лучше перенести починки на другой день.

При этом работать на огороде не запрещается. Особенно после обеда. С утра же лучше всего посетить храм, чтобы поставить свечку перед образом святой и помолиться.

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