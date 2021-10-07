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Сенсационная находка: обнаружен 3000-летний золотой клад бронзового века

9:00:1010/6/2021Фото: скриншот видео focus.de
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В Эбрайхсдорфе, к югу от Вены, при строительстве путей было обнаружено доисторическое поселение бронзового века.

Обнаружено поселение бронзового века

Сенсационная археологическая находка в Австрии. В Эбрайхсдорфе, к югу от Вены, при строительстве путей было обнаружено доисторическое поселение бронзового века, и почти вся его площадь была обнажена, пишет focus.de.

скриншот видео focus.de

В сообщении Австрийских федеральных железных дорог Кристоф Базиль, президент Федерального управления памятников, сказал: «В 3000-летней деревне вряд ли когда-либо будут проводиться археологические исследования в целом. Отличные результаты в Эбрайхсдорфе - результат профессиональных взаимодействие планирования, археолога ÖBB и Федерального управления памятников. Сохранение культурного наследия и инновации не исключают друг друга».

скриншот видео focus.de


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