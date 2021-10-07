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День вежливых людей 7 октября – праздник посвящен президенту России Владимиру Путину

2:00:4010/7/2021Фото: pixabay.com
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16 марта 2014 года осуществился референдум о статусе полуострова Крым. "Вежливые люди" на тот момент следили за безопасностью населения, желающего свободно выразить свою волю.

Сегодня в Государственной Думе РФ рассматривается законопроект призванный придать "Дню вежливых людей" статус полноформатного государственного праздника

7 октября 2021 года отмечается новый для россиян праздник – День вежливых людей. Торжество установлено в честь дня рождения нашего президента Владимира Путина и носит неофициальный характер. Также праздник непосредственно связан с воссоединением Севастополя с полуостровом Крым.

Инициатором создания праздника выступил депутат Госдумы от “Справедливой России” Игорь Зотов. Он отметил при этом, что у него возникла эта идея, когда стали поступать множественные обращения от крымчан, с благодарностью вежливым людям. Поэтому этот термин вошел в оборот после того, как наши солдаты на территории Крымского полуострова в 2014 году “вели себя очень вежливо”.

16 марта 2014 года осуществился референдум о статусе полуострова Крым. "Вежливые люди" на тот момент следили за безопасностью населения, желающего свободно выразить свою волю. Через месяц российский президент, во время проведения 12-й "прямой линии", объяснил кто на самом деле скрывается за масками военных без опознавательных знаков.

Министерство обороны Российской Федерации поддержала идею создания нового праздничного дня 7 октября. Который посвящен людям в военной форме, обеспечивающих безопасность и порядок во время голосования в Крыму.

Сегодня в Государственной Думе РФ рассматривается законопроект призванный придать "Дню вежливых людей" статус полноформатного государственного праздника в соответствии с изменением статьи: "О праздновании дней воинской славы и героических дат в истории России".

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историяпраздникиДень вежливых людейВладимир Путин
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