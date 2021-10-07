Необходимо вакцинировать 90% населения земли, чтобы положить конец пандемии коронавируса

Коллективный иммунитет - это когда большой процент определенной популяции становится невосприимчивым к вирусу.
Доктор Эрик Тополь, основатель и директор Исследовательского трансляционного института Скриппса, сказал в интервью, опубликованном в воскресенье, что до 90% американцев, возможно, придется вакцинировать, чтобы положить конец пандемии COVID-19.
«Теперь нам нужно от 85 до 95% вакцинироваться против Дельты», - сказал он USA Today.
Том Маккарти, глава отдела реагирования на COVID Министерства здравоохранения штата Род-Айленд также назвал цифру около 90%, сославшись на вариант Delta, сообщает газета.
Доктор Энтони Фаучи, глава Национального института аллергии и инфекционных заболеваний, сказал The New York Times в интервью, опубликованном в декабре, сказал, что от 70% до 90% населения США.
Население должно быть вакцинировано (или вакцинировано) против COVID-19, чтобы страна могла достичь коллективного иммунитета.
«Мы действительно не знаем, каково реальное число. Я думаю, что реальный диапазон составляет где-то от 70 до 90 процентов. Но я не собираюсь говорить о 90 процентах», - сказал он тогда.
Около 56 процентов населения США, или 185 миллионов, считаются полностью вакцинированными.
«Мы действительно не знаем, каково реальное число. Я думаю, что реальный диапазон составляет где-то от 70 до 90 процентов. Но я не собираюсь говорить о 90 процентах», - сказал он тогда.
Коллективный иммунитет - это когда большой процент определенной популяции становится невосприимчивым к вирусу; иммунитет может возникнуть естественным путем или с помощью вакцин для предотвращения вирусных инфекций, таких как грипп и COVID-19.
В воскресенье Фаучи предположил, что американцам, возможно, придется провести Рождество в одиночестве в 2021 году. Он сказал CBS «Face The Nation», что еще слишком рано говорить об этом.
«Мы должны сконцентрироваться на продолжении снижения этих показателей, а не пытаться забежать вперед на недели или месяцы и сказать, что мы собираемся делать в конкретное время», - сказал Фаучи.
Одри Конклин из Fox News внесла свой вклад в этот отчет.