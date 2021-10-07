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06.10
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Сколько денег зарабатывает королева Великобритании: из чего состоит доход королевской семьи

10:00:5810/6/2021,АЛИСС ХАЙЭМФото: GETTY
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Королевская семья финансируется за счет нескольких источников доходов - государственных и частных, в первую очередь Суверенного гранта и Тайного кошелька.

Королева финансируется из Тайного кошелька и Суверенного гранта. (Изображение: GETTY)

Британская королевская семья долгое время была одной из самых богатых семей в Великобритании. Но как монархия создает свое огромное богатство?
Трудно оценить полную чистую стоимость королевской семьи, но одно можно сказать наверняка - денег им не хватает. В то время как монархия частично финансируется налогоплательщиками, их система доходов на самом деле намного сложнее и включает несколько направлений, каждый из которых имеет разные правила.

Как финансируется монархия?

Королевская семья финансируется за счет нескольких источников доходов - государственных и частных, в первую очередь Суверенного гранта и Тайного кошелька.

Суверенный грант состоит из доходов от Королевского поместья, пишет express.co.uk.

На его веб-сайте поясняется: «Поместье Короны принадлежит правящему монарху «по праву Короны», то есть оно принадлежит монарху на время их правления в силу их восшествия на престол.

«Но это не частная собственность монарха - монарх не может продать ее, и доходы от нее не принадлежат монарху».

В финансовом году, закончившемся 31 марта 2020 года, Crown Estate собрала более 514 миллионов фунтов стерлингов, а прибыль - более 349 миллионов фунтов стерлингов.

Из этой суммы королевская семья получает 25 процентов дохода от королевского поместья, которое также известно как суверенный грант. Остальные 75 процентов поступают в британское казначейство.

Последний суверенный грант составил примерно 88 миллионов фунтов стерлингов, которые использовались только для официальных расходов, включая платежную ведомость, безопасность, поездки, официальные королевские мероприятия и другие виды хозяйственной деятельности, связанные с управлением монархией.

Частные расходы королевы и некоторых членов семьи поддерживаются другим пособием герцогства Ланкастер, известным как Тайный кошелек.

Герцогство Ланкастер включает в себя земельный участок, коммерческую и сельскохозяйственную недвижимость, а также другие активы, которые принадлежали королевской семье на протяжении поколений.

Сумма покрывает расходы, которые не покрываются суверенным грантом - большинство расходов, понесенных другими членами королевской семьи.

В последнем финансовом году герцогство Ланкастер сообщило о чистой прибыли примерно в 22 миллиона фунтов стерлингов.

Королева также может похвастаться своими личными очень ценными активами.

Ее Величество полностью владеет поместьями Сандрингем и Балморал, а также обширной частной коллекцией произведений искусства и драгоценностей, переданных по наследству от предыдущих монархов.

Общая стоимость частных активов королевы затрудняет оценку общей чистой стоимости активов.

Помимо монарха, другие члены королевской семьи также имеют свои собственные источники дохода.

Принц Чарльз получает комфортную сумму от герцогства Корнуолл, которое в 2019 году дало герцогу 21,6 миллиона фунтов стерлингов.

Это богатство используется им и передается его детям и внукам в кембриджском крыле семьи - поскольку герцог и герцогиня Сассекские теперь стремились к финансовой независимости в рамках своего ухода из семьи, они не получают деньги от принца. Чарльз.

Члены королевской семьи, которые работают полный рабочий день на Корону, - вот основные игроки; Королева; герцог и герцогиня Корнуолл; Королевская принцесса; Герцог и герцогиня Кембриджские; а также граф и графиня Уэссекские - не имеют права зарабатывать деньги из источников, не связанных с основными потоками доходов.

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доходы королевы
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