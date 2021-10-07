Строжайшие запреты на несколько дел в день памяти чудотворца Сергия Радонежского 8 октября. Текст спасительной молитвы

Святой Сергий Радонежский родился в Варнице под Ростовом в 1314 году. Сначала его благочестивые родители Кирилл и Мария дали ему имя Варфоломей. Также известно, что когда он был еще в утробе матери, то беременная Мария знала, что это будет необычный ребенок. В Житии Святого Сергия сообщается, что что до рождения ребенка святая Мария и другие христиане услышали трижды повторенный крик младенца во время Божественной Литургии.
В детстве Варфоломей отличался от других детей. Он был очень тихим и задумчивым, проводя большую часть своего времени в молитвах и посте. Святой с ранних лет знал, что станет монахом.
В 1328 году, когда старшие братья Сергия поженились, то его родители переехали из Ростова в Радонеж. Также праведные родители до дней своей смерти решили принять монашество в монастыре Покрова Пресвятой Богородицы, недалеко от Радонежа.
Сергий долго заботился о родителях, пока они не скончались. Затем передал все свое имущество младшему брату и ушел из дома. Святой Сергий искал место, где он мог бы побыть один и помолиться.
Далеко от Радонежа, в лесу, юноша нашел место, которое должно было стать его домом. На холме он построил хижину и церковь Святой Троицы. В 1342 году Варфоломей принял монашеский постриг и получил имя Сергий.
Много лет преподобный Сергий провел в одиночестве. Его образ жизни был аскетическим: голод и нужда во всем. Очень часто к его хижине забредали дикие звери, и Сергий делился с ними своей последней пищей. Постоянные молитвы и упорный труд помогли ему выжить.
Сергий Радонежский и сейчас продолжает помогать многим людям, он молится за верующих и всегда будет святым помощником и защитником христиан. В православии отмечается память Святого и преподобного Сергия 8 октября (по новому календарю).
В Храмах люди просят Святого об укреплении веры, при трудных временах, при болезнях, когда сложно справиться с навалившимся грузом, искренняя молитва Преподобному – всегда помогает.
Считается, что в этот день нельзя ругаться, сквернословить, лениться и унывать.
Молитва преподобному Сергию Радонежскому: