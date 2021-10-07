Астрологи назвали самых одержимых знаков зодиака: рейтинг от самого высокого до самого низкого

Мэрайя Кэри пела лучше всего, когда говорила о человеке, который был просто одержим ею.
Некоторые из нас могут захотеть столкнуться с этой проблемой - знаете, проблемой, когда кто-то любит вас так сильно, что вы все, о чем они думают . Но другие съеживаются при мысли о том, что они одержимы, и они бы предпочли стать самым большим поклонником самого себя.
Одержимость не всегда неприятна или притягательна. Это может быть просто крайнее увлечение кем-то или чем-то. Подумайте о знаменитостях, звездах спорта или о любом другом человеке, который вас сильно увлекает, пишет yourtango.com.
Возможно, у вас над кроватью висел плакат Майкла Джордана, на который вы смотрели перед каждой баскетбольной тренировкой. Этот плакат послужил источником вдохновения, а вы, в свою очередь, преклонялись перед MJ как своим мотиватором. Может быть, вы хотите заниматься пением, а Келли Кларксон - ваш настоящий кумир. Вы можете купить каждый билет, пропуск за кулисы и альбом, потому что боготворите ее карьеру и желаете такого же успеха.
Или, может быть, у вас есть записные книжки, полные сердец и каракулей с одним из имен братьев Хемсворт. Вы не обязательно были влюблены в этих людей (хотя, возможно, вы когда-то думали, что влюблены), но, вероятно, это было просто навязчивое восхищение.
Люди - не единственное, чем можно быть одержимыми. Спросите любого профессионального спортсмена, чем он занимается, и он скажет, что это за вид спорта. Спросите любого шеф-повара, какое у него любимое занятие, и, скорее всего, оно будет связано с едой. Спросите любого начинающего юриста, изучающего LSAT, каковы его планы на следующие несколько месяцев, и он, вероятно, ответит, что касается книг и учебы.
Наша жизнь может быть поглощена кем угодно или кем угодно, нам просто нужно убедиться, что то, чем мы одержимы, полезно для здоровья. Взгляд на личность вашего знака зодиака может помочь определить, насколько вы на самом деле одержимы (или нет).
Самые навязчивые знаки зодиака в астрологии: от наибольшего до наименьшего
1. Скорпион (23 октября - 21 ноября)Скорпионы - самый навязчивый знак Зодиака. Они настолько страстны и покровительственны, что им почти невозможно не быть.
Когда они становятся одержимы чем-то или кем-то, это полностью овладевает их разумом; они хотят жить, чтобы дышать и есть то, что они сейчас так любят. Когда они так вкладываются, у них появляется драйв, которого нет у других, и их упорство поражает.
Хотя Скорпионам нужно быть осторожными, чтобы не слишком рано увлечься, потому что, когда их презирают, они становятся безумно мстительными.
2. Рак (21 июня - 22 июля).Раки чрезвычайно ориентированы на отношения. Когда они становятся одержимы кем-либо, это происходит не по-собственническому.
Когда Рак кажется контролирующим, это больше похоже на навязчивую идею: «Я так сильно тебя люблю, что даже не могу представить свою жизнь без тебя». Они связаны со своими эмоциями. Они знают, чего хотят, и не боятся держать сердце на рукаве.
Ракам нужно быть бдительными, потому что есть люди, которые этим пользуются, но их внутренний голос силен и, в конечном счете, они склонны следовать своей интуиции.
3. Телец (20 апреля - 20 мая)Тельцы заземлены, но немного замкнуты. Когда Телец становится одержимым кем-то или чем-то, они слишком упрямы, чтобы отказаться от этого. Это похоже на то, как будто они закрывают шоры, блокируя все остальное в мире.
Они не будут отвлекаться, когда что-то преследуют. Они приземленные, но одержимость - это самое близкое из них к эмоциональному возбуждению.
Тельцы одержимы, потому что знают, чего заслуживают, и не позволяют препятствиям этому помешать.
4. Рыбы (19 февраля - 20 марта)Рыбы - свободные духи. Наличие такой свободы и воображения в собственном сознании позволяет им использовать свои эмоции немного больше, чем другим.
Они становятся одержимыми, когда находят творческое и эмоциональное возбуждение от человека или страсти. Рыбы настроены на искусство и в конечном итоге становятся одержимыми предметами в этой области.
Они никогда не боятся быть теми, кем они являются на самом деле, в любое время, поэтому они никогда не будут сдерживаться. Они высказывают свое мнение, и если они чем-то одержимы, им все равно, кто это знает.
5. Весы (23 сентября - 22 октября).Весы никогда не хотят быть в одиночестве. Они могут стать одержимы идеей всегда иметь рядом с собой кого-нибудь, будь то романтичный или дружеский. Им нужно развлечение на протяжении большей части дня, если они хотят чувствовать себя удовлетворенными.
Весы будут казаться настойчивыми, когда они чего-то хотят, потому что, когда они даже немного одержимы, это овладевает их разумом. Однако это длится недолго.
Они перейдут к «следующей блестящей вещи», если появится что-то получше или интереснее.
6. Овен (21 марта - 19 апреля).Овны чрезвычайно страстны. Их страсть может превратиться в навязчивую идею (но не так просто).
Их можно уговорить, и иногда они впадают в навязчивое состояние ума, но в основном они постоянно находятся в движении и не любят повторений, поэтому велика вероятность, что они не останутся одержимыми надолго.
Однако когда дело доходит до соревнований, они полностью увлекаются победой и тем, как они могут убедиться в этом для себя. Жестокая конкуренция - самая навязчивая сторона, которую они наверняка продемонстрируют.
7. Лев (23 июля - 22 августа)Лев очень самоуверен. Они очень мотивируют себя и не нуждаются в том, чтобы кто-то хвалил их или слишком хвалил - большую часть времени они делают это сами.
Они не нарциссичны и эгоистичны, но они склонны выбирать то, что лучше для них, а не других. Они могут быть немного навязчивыми, но это связано с внутренними, а не внешними вещами.
Они горды и не хотят, чтобы что-либо могло повредить своему имиджу. Их уверенность впечатляет, и они это знают, поэтому не хотят ее терять.
8. Дева (23 августа - 22 сентября).Девы настойчивы с большой буквы. Они очень много работают и всегда стараются добиться большего. Это может превратиться в навязчивую идею, но Девы умеют одновременно выполнять несколько задач и не зацикливаться на одной идее.
Они знают, насколько они сильны и упорны в глубине души, поэтому они не чувствуют необходимости становиться полностью одержимыми чем-то, потому что они знают, что, когда придет время, они сделают свою работу. И сделать это тоже хорошо.
А в отношениях Девы совершенно не навязчивы. На самом деле они совершенно противоположны, на самом деле очень осторожны.
9. Козерог (22 декабря - 19 января)
Козероги ответственны и структурированы. Одержимость не в их природе. Решительность есть, но они умеют разделять их.
Им нравится быть сосредоточенными на чем-то, будь то страсть или человек, но они не так увлечены, когда дело доходит до одержимости. Они строги к себе, и это не оставляет возможности сбиться с пути в том, что нужно сделать.
Козероги могут быть очень настроены на конкретное хобби и будут работать над ним днем и ночью, если потребуется, но это больше похоже на соблюдение дедлайна в их голове, а не на постоянную навязчивую идею.
10. Близнецы (21 мая - 20 июня).Близнецы всегда растут и меняются. Они не легко становятся одержимыми, потому что одержимость для них скучна.
Они хотят всегда быть выразительными и динамичными, и их одержимость не позволяет им этого делать. Они отлично умеют быть «в данный момент» и позволяют чему-то происходить.
Близнецы умеют справляться с ударами лучше любого знака, и с таким складом ума и отношением им легко не попасться в ловушку; в большинстве случаев представление о том, чего они хотят, все равно меняется.
11. Водолей (20 января - 18 февраля)Водолей не любит слишком эмоционально. Обычно они бегут в противоположном направлении от всего, что для них слишком много.
Одержимость чем-то или кем-то даже не приходит им в голову, потому что в ней просто задействовано слишком много чувств. Они становятся чрезвычайно заинтересованными и увлеченными определенными страстями, но в конечном итоге топливом для этого является радость обучения и самовыражения, а не навязчивая идея.
Они будут полной противоположностью одержимости, если почувствуют, что вложено слишком много.
12. Стрелец (22 ноября - 21 декабря).Стрельцы импульсивны. Они - определение свободы, и ничто не диктует ни одного решения в их жизни, кроме них самих.
Они никогда не хотят передавать власть или контроль кому-либо еще, а одержимость чем-либо означает передачу контроля, к которому они стремятся. Скорее всего, они будут чем-то очарованы, но это никогда полностью не захватит их разум; у них просто нет на это времени.
Мир - их устрицы, и они предпочли бы исследовать новые возможности, чем зацикливаться на старых.