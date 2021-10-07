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Можно ли 8 октября убираться, солить капусту и ходить на кладбище в день смерти чудотворца всея Руси, преподобного Сергия Радонежского?

3:00:5010/7/2021,София МальцеваФото: pixabay.com
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В исторических записях упоминаются разные годы, в которые Сергий мог родиться, но в православии традиционно отмечается 3 мая 1314 года как день рождения Сергия Радонежского.

Сергий Радонежский скончался в 1392 году, и с тех пор и по настоящее время Православная церковь почитает его как святого

8 октября отмечается память преподобного святого Сергия Радонежского, святого, которого изначально родители Кирилл и Мария назвали Варфоломеем.

Сергий Радонежский родился в селе Варницы близ города Ростова. А получил своем имя Сергей спустя годы, после того как стал монахом.

В исторических записях упоминаются разные годы, в которые Сергий мог родиться, но в православии традиционно отмечается 3 мая 1314 года как день рождения Сергия Радонежского.

В десять лет Варфоломей вместе со своими двумя братьями пошел в школу при Церкви. В отличие от братьев, Варфоломею сложно было преуспеть в учебе, к большому сожалению своих родителей. Жизнь мальчика сильно изменилась после одного очень необычного события, описанного во всех биографиях святого.

Однажды отец послал Варфоломея в поле на поиски лошадей. Во время прогулки мальчик наткнулся на старого монаха, который стоял у дуба. Во время разговора с монахом, Варфоломей попросил помолиться за его способность к обучению, после чего мальчик получил благословение на получение знаний, особенно понимание Библии. Мальчик за это пригласил монаха к себе домой в гости, и старый пророк рассказал родителям, что Сергий – будущий святой и будет вести праведную жизнь, исцелять людей и служить Господу.

После этого Варфоломей без труда обучался и мог легко читать, понимая содержание книг. Он погрузился в молитву с особым рвением, не пропуская ни одной церковной службы. Уже в детстве он наложил на себя строгий пост, который соблюдал по средам и пятницам.

Около 1328 года его родители переехали из Ростова в Радонеж. А когда его старшие братья поженились, Кирилл и Мария предчувствуя свою кончину, приняли монашескую схиму в монастыре недалеко от Радонежа. В этом же месте они скончались, до конца дней проведя время с сыном Варфоломеем, который за ними ухаживал. После их смерти, Сергий принял монашество и ушел в лес, где вел очень строгий аскетический образ жизни: много трудился и проводил время в молитвах.

Сергий Радонежский скончался в 1392 году, и с тех пор и по настоящее время Православная церковь почитает его как святого.

В день памяти, Церковью не запрещается работать, в частности убираться, солить капусту или ходить на кладбище. Священнослужители призывают на праздник посещать храм, вспоминая праведного Сергия. Или молиться дома с утра, а затем идти по своим делам.

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