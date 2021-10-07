Можно ли жениться и иметь детей после 40 лет? Вот что вам нужно знать

Вы слышали все сквернословие - статистику, высеченную в камне, которая оставляет синглов более 40 синглов на всю жизнь. Этого достаточно, чтобы заставить вас даже не думать, если вы никогда не были женаты или развелись в свои 40 лет.
Но верны ли все эти безнадежные прогнозы? Обречены ли вы жениться и заводить детей после 40 лет? Или вы все еще можете выйти замуж и обзавестись семьей после того, как перейдете к этому важному рубежу?
Я уверен, что у вас есть хоть какое-то представление о моем ответе: «Черт возьми, да!»
Но это «да» связано с множеством соображений, многие из которых вы, вероятно, слышали и размышляли бесчисленное количество раз, пишет yourtango.com.
Что нужно знать о женитьбе и рождении детей после 40 лет?
У вас, вероятно, когда-то были такие утверждения:«Если вы женщина, у вас больше шансов получить удар молнии, чем выйти замуж после 40».
«Женщине не следует беременеть после 40 лет. Слишком много рисков».
«Если вы вообще не были женаты к 40 годам, вы никогда не выйдете замуж. Вы будете слишком твердо настроены».
«К тому времени, когда мужчины достигают среднего возраста, они хотят встречаться с женщинами значительно более молодого возраста . Они не хотят, чтобы женщины были их возраста».
И снова и снова идут негативные прогнозы.
Я не говорю, что в них нет правды или достоинств. Я говорю, что они не абсолютные или окончательные.
Возьмем, к примеру, исследование, которое удерживало женщин на жестком графике фертильности.
К 27 годам фертильность женщины начинает значительно и неуклонно снижаться. К 40 годам у нее почти нет шансов забеременеть.
Знаете ли вы, что исследования, о которых сообщалось вплоть до последних лет, даже не проводились в последние годы?
Он основан на французских записях о рождении с 1670 по 1830 годы ! Правда.
Из-за подобной дезинформации и женщины, и мужчины приняли важные решения в жизни и отношениях, которые в противном случае могли бы не принять - и многие до сих пор так и делают.
Они бросаются в дела, к которым не готовы. Они ставят под угрозу свои профессиональные и личные цели. Они соглашаются на меньшее, чем они действительно хотят, из-за страха провести жизнь в одиночестве.
Самая печальная часть отказа от надежды на свадьбу и создание семьи за 40 - это то, что вам за 40 может быть потрясающе!Для людей, склонных к браку, особенно важно сосредоточиться на тех качествах, которые делают брак положительным образом жизни. В этом отношении возраст - это всего лишь число.
В целом брак приносит много преимуществ. В финансовом отношении двое могут жить более рентабельно, чем один. По статистике супружеские пары получают больше богатства, чем одинокие люди. И они получают налоговые льготы, которых нет у одиноких людей.
В браке также есть преимущества для здоровья и образа жизни - меньше стресса, лучше сон, меньше склонности к депрессии и увеличивается продолжительность жизни.
А брак дает людям возможность залечить жизненные раны через исключительную эмоциональную близость.
Брак - это действительно уникальная возможность для любви, общения и личностного роста.Эти льготы не пропадают только потому, что вы ждали свадьбы и завели семью за 40, или потому, что выходите замуж после развода.
Люди могут найти свою половинку в любом возрасте и в любое время. Важно то, что оба партнера готовы к пожизненному обязательству и извлекли уроки из своих прошлых отношений.
Выходите ли вы замуж в первый раз или после развода, брак в возрасте 40 лет имеет уникальные плюсы и минусы.
С другой стороны, вы, вероятно, знаете себя намного лучше, чем десять или двадцать лет назад. У вас была возможность делать ошибки и учиться на них. И вы, скорее всего, отфильтровали свои предпочтения и знаете, чего хотите от жизни и партнера.
Вы оба, возможно, уже вложили много лет в свою карьеру.Возможно, у вас была возможность откладывать деньги на пенсию и крупные покупки. И один или оба из вас могут приближаться к пенсии и большей свободе в жизненном выборе.
С отрицательной стороны - особенно если один или оба из вас были женаты раньше - вы придете к алтарю с историей.
И, если у одного из вас или у обоих есть дети, нужно будет подумать не только о любви и желании друг друга. Вам нужно будет намеренно интегрировать различные семейные динамики, даже если вы создаете свою собственную.
Возможно, вы действительно хотите собственных биологических детей. Если это так, вам важно знать, как в целом вероятность того, что женщина забеременеет после 40 лет, снижается.
Имейте в виду, что у многих женщин есть дети в возрасте от 40 лет . (Я сделал!) И, учитывая достижения медицины со времени тех записей о рождении 17-го века, у вас есть варианты.
ЭКО и даже замораживание яйцеклеток в 20 или 30 лет могут помочь вам добиться биологического отцовства в 40 лет.
У вас также есть варианты, такие как суррогатное материнство и усыновление.Важно то, что вы и ваш партнер разделяете одни и те же жизненные цели, ваши основные ценности совпадают и вы находитесь на одной странице в отношении значения семьи.
Возможно, вы всегда представляли себе племя мини-я. Но теперь, когда вы приближаетесь или вам за 40, ваше представление о семье, возможно, изменилось.
Возможно, вы были бы довольны, любя детей своего партнера как своих собственных и открывая свое сердце и дом нуждающемуся ребенку.
Американские агентства по усыновлению не накладывают возрастных ограничений на приемных родителей. На самом деле они учитывают преимущества более зрелой пары - увеличение ресурсов, снижение требований к работе, большую эмоциональную зрелость.
Это лишь один из многих факторов, благодаря которым рождение детей после 40 лет становится вполне доступным. Идеальными кандидатами на усыновление ребенка могут стать пары старше 40 лет.
Обратной стороной усыновления для пар среднего возраста, когда дело доходит до усыновления младенцев, является то, что предпочтение обычно отдается более молодым парам.
Опять же, важно то, что вы и ваш партнер понимаете, что означает «создание семьи» после вступления в брак.
Найти настоящую любовь достаточно сложно, не определяя ее по возрасту.
Некоторыми из моих любимых клиентов и спичек были люди в возрасте от 40 лет. Они знают, что ищут, им комфортно с собой, и их критерии поиска, как правило, больше основаны на ценностях.
На вопрос, сможете ли вы или должны ли вы найти партнера по браку в более позднем возрасте, нет ответа в условных обозначениях и сценариях фильмов. На него отвечает то, что у вас на сердце.