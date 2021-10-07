Вирусная нагрузка одинакова у вакцинированных и невакцинированных людей при заражении коронавирусом: новое исследование

Новое исслеmedicalxpress.comдование, проведенное Калифорнийским университетом в Дэвисе, Центром генома и Калифорнийским университетом в Сан-Франциско, не показывает существенной разницы в вирусной нагрузке между вакцинированными и невакцинированными людьми, которые дали положительный результат на дельта-вариант SARS-CoV-2. Также не было обнаружено значительных различий между инфицированными людьми с симптомами или без них.
Полученные данные подчеркивают постоянную потребность в маскировке и регулярном тестировании наряду с вакцинацией, особенно в районах с высокой распространенностью, пишут авторы. В настоящее время исследование доступно в Интернете в виде препринта на MedRxiv, пишет.
«Наше исследование дополняет существующие данные об уровнях вируса в прорыве в вакцинах в двух условиях высокой постоянной распространенности дельта-варианта в сообществе», - сказал профессор Ричард Мишельмор, директор Центра генома Калифорнийского университета в Дэвисе.
Исследование проводилось с положительными образцами в результате бессимптомного тестирования в Калифорнийском университете в Дэвисе для здоровых йоло вместе и в центре тестирования Unidos en Salud в районе Миссии Сан-Франциско.
Исследователи просмотрели 869 положительных образцов: 500 - от Healthy Yolo Together и 369 - от Unidos en Salud. Все образцы Healthy Yolo Together были получены от людей, у которых не было симптомов на момент положительного результата теста, а три четверти - от невакцинированных лиц. В выборки Unidos en Salud были включены как бессимптомные, так и симптоматические случаи. Чуть более половины (198) образцов Unidos en Salud не были вакцинированы.
Широкие вариации вирусной нагрузки
Когда они проанализировали данные, исследователи обнаружили большие различия в вирусной нагрузке как в вакцинированных, так и в невакцинированных группах, но не между ними. Не было существенной разницы в вирусной нагрузке между вакцинированными и невакцинированными, а также между бессимптомными и симптоматическими группами.
Доказано, что вакцины очень эффективны в предотвращении тяжелых заболеваний, госпитализации и смерти от COVID-19. Например, по состоянию на середину сентября 41 из 49 пациентов, госпитализированных с COVID-19 в Медицинский центр Калифорнийского университета в Дэвисе в Сакраменто, не были вакцинированы.
Могут возникнуть прорывные инфекции, при которых вакцинированные люди действительно заболевают, особенно в районах с высокой распространенностью вируса.
Хотя вакцинированные люди с прорывной инфекцией гораздо реже серьезно заболевают, чем невакцинированные , новое исследование показывает, что они могут нести такое же количество вируса и потенциально могут передавать вирус другим людям. Это исследование не рассматривало напрямую, насколько легко вакцинированные люди могут заразиться SARS-CoV-2 или насколько легко кто-то с прорывной инфекцией может передать вирус.
«Наше исследование не дает информации об инфекционности», - сказал Мишельмор. «На передачу будут влиять несколько факторов, а не только вакцинационный статус и вирусная нагрузка».
Эти факторы могут включать, например, когда они были вакцинированы и какой вакциной, основной статус их иммунной системы и интенсивность воздействия.
По словам Мишельмора, очень важно пройти вакцинацию, потому что вакцины значительно снижают риск тяжелого заболевания, но не следует полагать, что из-за вакцинации вы не сможете заразиться или передать болезнь другим. Ношение масок и регулярное тестирование остаются важными, особенно в районах с высокой распространенностью.
С осени 2020 года Центр генома Калифорнийского университета в Дэвисе предлагает бессимптомное тестирование на COVID-19 для студентов и сотрудников, для жителей города Дэвис, а теперь и для других жителей округа Йоло через программы Healthy Davis Together и Healthy Yolo Together. По состоянию на 30 сентября 2021 года в центре было проведено более 900 тысяч тестов.