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Почти 4,8 млн жизней землян унес коронавирус с момента вспышки в Китае в декабре 2019 года

10:30:4310/6/2021Фото: pixabay.com
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Из-за того, как мир справился с кризисом, COVID-19 не будет искоренен и останется здесь надолго.

Эксперт из США сказала, что она видела, что COVID-19 в конечном итоге будет взят под контроль
Эксперт из США сказала, что она видела, что COVID-19 в конечном итоге будет взят под контроль
Сюжет: Третья волна коронавируса
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Во вторник глава Всемирной организации здравоохранения по COVID-19 предупредил, что «мы не из леса» в борьбе с пандемией, даже если многие думали, что она почти закончилась.

Мария Ван Керкхове, технический руководитель ВОЗ по COVID-19, заявила, что на прошлой неделе в агентство ООН было зарегистрировано 3,1 миллиона известных новых случаев заболевания и еще 54 тысячи смертей, хотя истинные цифры были бы намного выше.

«Ситуация по-прежнему невероятно динамична. И она динамична, потому что мы не контролируем этот вирус», - сказала она во время прямой презентации в каналах ВОЗ в социальных сетях, пишет medicalxpress.com.

«Мы не выбрались из леса. Мы находимся в самом разгаре этой пандемии. Но где именно посередине ... мы еще не совсем уверены, потому что, честно говоря, мы не используем те инструменты, которые у нас есть. теперь, чтобы приблизить нас к концу ".

Она добавила: «Что мне действительно мешает, так это то, что в некоторых городах мы видим, что отделения интенсивной терапии и больницы переполнены, а люди умирают - но на улицах люди ведут себя так, будто все полностью позади.

«Вы не можете иметь и то, и другое».

Она добавила, что из-за того, как мир справился с кризисом, COVID-19 не будет искоренен и останется здесь надолго.

Убийство дезинформации

Согласно данным из официальных источников, собранным AFP, новый коронавирус унес жизни не менее 4,8 миллиона человек с момента возникновения вспышки в Китае в декабре 2019 года.

Ван Керхов сказал, что сейчас в основном умирают люди, которые не были вакцинированы.

«В странах, которые предоставляют эту информацию, уровень госпитализаций и смертности намного выше среди непривитых», - сказала она.

Ван Керхов также выступил против дезинформации и дезинформации о COVID-19, распространяющейся в Интернете.

«Это приводит к гибели людей. Это невозможно приукрасить», - сказала она.

Ван Керхов сказал, что ВОЗ обсуждает форму пандемии в течение следующих трех-18 месяцев.

Эксперт из США сказала, что она видела, что COVID-19 в конечном итоге будет взят под контроль.

«Но у нас все еще будут группы людей, которые не были вакцинированы - либо потому, что у них нет доступа, либо они отказываются, либо они не могут быть вакцинированы - и мы все еще можем наблюдать вспышки», - сказала она.

Ван Керхов сказал, что вирус никуда не денется.

«Возможность искоренить этот вирус или даже уничтожить этот вирус на глобальном уровне была потеряна на раннем этапе», - сказала она.

«И он был потерян, потому что мы не атаковали этот вирус на глобальном уровне так сильно, как могли».

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коронавирусCOVID-19антитела вакцина
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