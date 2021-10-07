Почти 4,8 млн жизней землян унес коронавирус с момента вспышки в Китае в декабре 2019 года

Во вторник глава Всемирной организации здравоохранения по COVID-19 предупредил, что «мы не из леса» в борьбе с пандемией, даже если многие думали, что она почти закончилась.
Мария Ван Керкхове, технический руководитель ВОЗ по COVID-19, заявила, что на прошлой неделе в агентство ООН было зарегистрировано 3,1 миллиона известных новых случаев заболевания и еще 54 тысячи смертей, хотя истинные цифры были бы намного выше.
«Ситуация по-прежнему невероятно динамична. И она динамична, потому что мы не контролируем этот вирус», - сказала она во время прямой презентации в каналах ВОЗ в социальных сетях, пишет medicalxpress.com.
«Мы не выбрались из леса. Мы находимся в самом разгаре этой пандемии. Но где именно посередине ... мы еще не совсем уверены, потому что, честно говоря, мы не используем те инструменты, которые у нас есть. теперь, чтобы приблизить нас к концу ".
Она добавила: «Что мне действительно мешает, так это то, что в некоторых городах мы видим, что отделения интенсивной терапии и больницы переполнены, а люди умирают - но на улицах люди ведут себя так, будто все полностью позади.
«Вы не можете иметь и то, и другое».
Она добавила, что из-за того, как мир справился с кризисом, COVID-19 не будет искоренен и останется здесь надолго.
Убийство дезинформации
Согласно данным из официальных источников, собранным AFP, новый коронавирус унес жизни не менее 4,8 миллиона человек с момента возникновения вспышки в Китае в декабре 2019 года.
Ван Керхов сказал, что сейчас в основном умирают люди, которые не были вакцинированы.
«В странах, которые предоставляют эту информацию, уровень госпитализаций и смертности намного выше среди непривитых», - сказала она.
Ван Керхов также выступил против дезинформации и дезинформации о COVID-19, распространяющейся в Интернете.
«Это приводит к гибели людей. Это невозможно приукрасить», - сказала она.
Ван Керхов сказал, что ВОЗ обсуждает форму пандемии в течение следующих трех-18 месяцев.
Эксперт из США сказала, что она видела, что COVID-19 в конечном итоге будет взят под контроль.
«Но у нас все еще будут группы людей, которые не были вакцинированы - либо потому, что у них нет доступа, либо они отказываются, либо они не могут быть вакцинированы - и мы все еще можем наблюдать вспышки», - сказала она.
Ван Керхов сказал, что вирус никуда не денется.
«Возможность искоренить этот вирус или даже уничтожить этот вирус на глобальном уровне была потеряна на раннем этапе», - сказала она.
«И он был потерян, потому что мы не атаковали этот вирус на глобальном уровне так сильно, как могли».