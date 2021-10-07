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Аллигатор глотает маленького аллигатора целиком в Южной Каролине: смотрите видео

11:00:5710/6/2021,Майкл Холлан [Maykl Khollan]
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Самцы аллигаторов, как правило, более агрессивны во время брачного сезона, хотя они могут оставаться более активными, чем обычно, в течение любого более теплого месяца.

На видео, снятом в Южной Каролине, видно, как большой аллигатор ест другого аллигатора поменьше. (Тейлор Сопер через Storyful)

Тейлор Сопер, который снимал инцидент, говорит, что видел, как аллигатор ел другого аллигатора неделей ранее. Это адская закуска.

Большинство людей знают, что с аллигаторами нужно быть осторожными, поскольку они могут быть невероятно смертоносными охотниками. Оказывается, даже другим аллигаторам следует быть осторожными.

На видео, снятом в Южной Каролине, видно, как большой аллигатор ест другого аллигатора поменьше. Кадры были сняты Тейлором Сопером, который был свидетелем события на прошлой неделе в заливе Мурреллс, сообщает Сопер, по-видимому, видел, как это же животное съело другого аллигатора поменьше за неделю до съемок этого кадра. По-видимому, аллигаторы нередко проявляют каннибализм, пишет oxnews.com.

В 2016 году стало вирусным еще одно видео, на котором аллигаторы лакомятся друг другом. В то время Fox 13 разговаривал с офицером по рыболовству и дикой природе Флориды Гэри Морсом, который описал это как «типичное поведение аллигатора».

«Иногда это может быть территориальное явление, но очень часто аллигаторы - каннибалы», - сказал он. Морс также объяснил, что самцы аллигаторов, как правило, более агрессивны во время брачного сезона, хотя они могут оставаться более активными, чем обычно, в течение любого более теплого месяца.

Когда аллигатор ловит более крупное животное, он может не сразу пытаться его съесть. Вместо этого они, как известно, топят животное, а затем уносят его в скрытую область. Через неделю или две аллигатор вернется и съест частично разложившуюся добычу.

В этой последней видеозаписи неясно, планирует ли более крупный аллигатор делать это с меньшим. Однако тот факт, что животное целиком втягивает его в рот, предполагает, что, возможно, более крупное животное планирует спасти свою добычу на более поздний срок.

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