Аллигатор глотает маленького аллигатора целиком в Южной Каролине: смотрите видео

Тейлор Сопер, который снимал инцидент, говорит, что видел, как аллигатор ел другого аллигатора неделей ранее. Это адская закуска.
Большинство людей знают, что с аллигаторами нужно быть осторожными, поскольку они могут быть невероятно смертоносными охотниками. Оказывается, даже другим аллигаторам следует быть осторожными.
На видео, снятом в Южной Каролине, видно, как большой аллигатор ест другого аллигатора поменьше. Кадры были сняты Тейлором Сопером, который был свидетелем события на прошлой неделе в заливе Мурреллс, сообщает Сопер, по-видимому, видел, как это же животное съело другого аллигатора поменьше за неделю до съемок этого кадра. По-видимому, аллигаторы нередко проявляют каннибализм, пишет oxnews.com.
В 2016 году стало вирусным еще одно видео, на котором аллигаторы лакомятся друг другом. В то время Fox 13 разговаривал с офицером по рыболовству и дикой природе Флориды Гэри Морсом, который описал это как «типичное поведение аллигатора».
«Иногда это может быть территориальное явление, но очень часто аллигаторы - каннибалы», - сказал он. Морс также объяснил, что самцы аллигаторов, как правило, более агрессивны во время брачного сезона, хотя они могут оставаться более активными, чем обычно, в течение любого более теплого месяца.
Когда аллигатор ловит более крупное животное, он может не сразу пытаться его съесть. Вместо этого они, как известно, топят животное, а затем уносят его в скрытую область. Через неделю или две аллигатор вернется и съест частично разложившуюся добычу.
В этой последней видеозаписи неясно, планирует ли более крупный аллигатор делать это с меньшим. Однако тот факт, что животное целиком втягивает его в рот, предполагает, что, возможно, более крупное животное планирует спасти свою добычу на более поздний срок.