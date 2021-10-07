Чудеса великого святого Руси Сергия Радонежского: 8 октября день представления преподобного пред Всевышнем

В 1314 году у праведных и знатных Кирилла и Марии родился сын Варфоломей. Они жили рядом с Ростовом. В семилетнем возрасте Варфоломея отправили в школу вместе со своими братьями. Но несмотря на его старания, мальчик все-равно плохо учился, и он со слезами молился о даре “понимания книжного обучения”.
Однажды Варфоломей увидел монаха, который стоял под дубом и молился. Закончив свои молитвы, старец мягко спросил юношу чего он хочет, на что мальчик попросил помолиться Богу за него, чтобы дал ему дар к обучению. Священник помолился, после чего дал юноше кусочек просфоры и сказал: “Возьми это, дитя, и поешь. Это дано вам в знак Божьей благодати и ради понимания Священного Писания”. Затем монах посетил дом Варфоломея, благословил его родителей и повелел Варфоломею прочитать Псалтирь. Мальчик начал бегло читать псалмы.
После этого случая, он стал понимать Святое Писание лучше всех, посещать все службы, поститься по средам и пятницам, взращивая в себе желание уйти в монашество. После смерти родителей он отправился для подвижнической жизни в пустынный лес в Маковце, недалеко от Радонежа и там же он построил вместе со своим братом небольшую церковь в честь Троицы, где вел аскетический образ жизни.
В “Житие” сообщается о многих чудесах святого и его видениях. Сергий Радонежский был первым русским святым, которому явилось видение Пресвятой Богородицы. Преподобный Сергий Радонежский мог сочетать в себе несовместимое: отрешенность от мира и жертвенное служение общественному благу. Однако мирские для него все-равно имели меньшее значение, нежели духовная борьба. «Житие» повествует, что митрополит Алексий перед смертью просил преподобного Сергия стать его преемником, но Сергий Радонежский отказался.
За полгода до смерти преподобный Сергий узнал об этом. Он собрал вокруг себя монахов, передал управление монастырем своему ученику, святому Никону, и ушел в одиночество. Перед своим уходом из этого мира святой причастился Святых Таин и тихо покинул этот мир 25 сентября (8 октября) 1392 года.