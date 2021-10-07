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Когда и как подавать поминальную записку за упокой в церкви на Покровскую Родительскую субботу

5:00:5910/7/2021,София МальцеваФото: pixabay.com
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Считается, что усопшие не могут помолиться сами за себя и просить милости Божией за их прегрешения в миру. Вся надежда в таком случае возлагается на их родных.

В храмах священники рекомендуют посетить церковь, поставить свечи, чтобы помолиться за упокой

Во время поста существуют субботние дни особого поминовения умерших – родительские субботы. Ближайший такой день выпадает на 9 октября и будет называться – Покровская родительская суббота.

Считается, что усопшие не могут помолиться сами за себя и просить милости Божией за их прегрешения в миру. Вся надежда в таком случае возлагается на их родных. Тех, кто остался жить на земле, кто может помочь им изменить судьбу в будущей вечной жизни.

При этом стоит отметить, что Покровская родительская суббота — не является повсеместной традицией, она отмечается только в некоторых регионах России, потому что она связана с поминовением “погибших воинов, жизнь положивших за веру и Отечество под Казанью” , когда Иван Грозный завоевал Казань в 1552 году.

У каждого христианина есть человек, который был близок при жизни и уже покинул нас, перейдя в мир иной. Поэтому в храмах священники рекомендуют посетить церковь, поставить свечи, чтобы помолиться за упокой. Вспомнить усопшего только с добром, а затем посетить кладбище.

В Храмах в этот день подают записку об упокоении, ее отличает черная траурная окантовка. Именно по ней несведущие в церковных правилах люди и понимают, какую записку лучше использовать.

Виды записок об упокоении:

Простая записка. Имя усопшего упомянут один раз во время ближайшего Богослужения.
Сорокоуст. Молитва будет сильнее, поскольку читается во время литургии. Просить об усопшем 40 дней.
Постовая записка. Такую записку подают в начале Великого Поста. В таком случае просить за умершего будут до Среды Страстной Недели.

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